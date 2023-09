Pour cette 7e édition, qui se tiendra les samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, c’est la ville de Liège qui a été désignée en tant que ville phare pour la Wallonie.

“C’est avec détermination que nous avons porté la candidature de Liège comme ville phare”, se réjouit Elisabeth Fraipont, l’échevine liégeoise du Commerce de la ville de Liège. “Les 4 000 commerces liégeois le méritent : leur diversité permet de rencontrer les envies de toutes et tous”.

Ces deux journées seront donc l’occasion de donner une visibilité accrue aux commerces de la ville qui en ont d’ailleurs bien besoin après des années de travaux du tram, dont ils espèrent voir enfin la fin.

Malgré cela, Liège reste une ville emblématique pour son riche patrimoine historique. Et ce n’est rien de dire que la Cité ardente allie avec brio tradition et modernité. Ses rues commerçantes, comme le Passage Lemonnier, la rue des Dominicains et autres venelles autour de la Cathédrale, forment un labyrinthe animé de boutiques, de cafés, de marchés et de restaurants.

Une bière spéciale et gratuite

Lors du week-end du client, des centaines de commerçants se mobiliseront pour montrer que les magasins de la ville sont à la hauteur de leur réputation chaleureux et accueillants.

Ils aspirent à offrir aux visiteurs une expérience de shopping conviviale, en parfaite harmonie avec l’esprit de l’événement et bien entendu, avec l’esprit liégeois.

Impossible ici de citer toutes les initiatives qui seront menées pour satisfaire, les visiteurs.

Citons toutefois la bière week-end du Client. Ainsi, il suffira se rendre à la Grand Poste et d’y présenter un ticket provenant d’un achat lors de ce week-end d’un commerce liégeois pour recevoir une bière spéciale gratuite. Cette bière est unique et Liégeoise, brassée secrètement sous le bâtiment.

À la Médiacité, près de 5 000 cadeaux seront offerts, grâce à des bornes jackpots 100 % gagnantes. Les clients pourront insérer un jeton offert en fonction de leur achat dans ces bornes pour tenter leur chance. Une manière de remercier leur fidélité de manière ludique.

Et pour parler de fête et d’amusement, signalons que ce week-end sera également celui de l’ouverture de la Foire d’automne qui abrite chaque année, plus de 170 forains et qui accueillent plus d’1,5 million de visiteurs.

“Recréer un flux vers les commerçants”

Jean-Luc Vasseur espère bénéficier d'une météo clémente. ©EdA

Pour Jean-Luc Vasseur, le président du commerce liégeois, faire de la Cité ardente la ville phare wallonne du week-end du client est évidemment une excellente chose.

“Avec les travaux du tram, les commerçants souffrent énormément. Le problème ne vient pas tellement des touristes dont le flux est relativement constant, mais plutôt d’une baisse de flux des habitants de l’agglomération. Le week-end du client est, à cet égard, une excellente occasion de recréer ce flux”.

La communication vers le public a été bien faite et les commerçants n’attendent donc plus que la venue de leurs clients pour les remercier de leur fidélité. Mais que l’on se rassure, les personnes de passage seront évidemment les bienvenues. “On croise d’ailleurs les doigts pour avoir du beau temps. Le meilleur ambassadeur de ce genre de manifestation, c’est le soleil”.

Cadeaux, ristournes, jeux, bonne humeur… tous les ingrédients sont donc rassemblés pour faire de ce week-end une réussite pour le plus grand plaisir des commerçants liégeois… et de leurs clients.