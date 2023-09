Plus grande et plus lumineuse

La lune va atteindre ce mercredi en fin de journée son périgée, à savoir le point de son orbite le plus proche de la Terre. Le disque lunaire peut alors apparaître jusqu’à 14 % plus grand et jusqu’à 30 % plus lumineux qu’habituellement.

La super Lune se montrera à partir du coucher du soleil à 19h30. Elle restera dans le ciel jusqu’à 7h30 le vendredi matin.

Ce phénomène sera observable en Belgique.”On attend pas mal de nuages d’altitude mais il y aura tout de même quelques éclaircies donc on pourra la voir”, détaille notre expert météo Farid El Mokaddem.

La prochaine à l’été 2024

Si vous avez le temps (et l’envie), profitez de ce beau spectacle.

Les prochaines super-lunes sont prévues à l’été prochain : le 19 août 2024, il s’agira de la “super lune d’Esturgeon”, la “super lune des moissons” (18 septembre 2024) puis la “super lune du chasseur” (17 octobre 2024) et enfin la “super lune du Castor” (15 novembre 2024).