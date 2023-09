"La présence de Nina est précieuse !"

Avec pour seule ambition "de ramener de bons scores à l’équipe, ajoute-t-elle. Par la force des choses, je me suis rabattue sur un saut de base que je fais depuis longtemps et que je gère bien. Le nouveau était plus compliqué. Quant aux barres, j’en ai déjà fait plusieurs fois en compétition, avec de bonnes notes à la clé. J’espère qu’il en sera de même ici." Maëllyse Brassart reconnaît sans mal qu’avec les forfaits de Nina Derwael et de Lisa Vaelen, les chances de qualification olympique pour l’équipe "sont moindres". Mais elle se raccroche à un petit espoir de figurer en ordre utile. "Si tout le monde fait de bons exercices, comme lors des derniers entraînements, on a toujours notre place dans le top 12", insiste l’amie de Nina Derwael.

Une championne olympique dont la présence au plus près de l’équipe "aide beaucoup", souligne Maëllyse. "Après sa blessure à l’épaule, elle est venue directement à l’entraînement pour nous encourager, pour nous conseiller. C’est précieux !"