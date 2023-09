La certification des installateurs photovoltaïque sera reportée à 2025

Depuis avril, une certification est obligatoire pour être installateur photovoltaïque. Problème, cette certification est conditionnée à une formation pour laquelle les délais d’inscription atteignent jusqu’à deux ans, écrivions-nous la semaine dernière. Un couac qui inquiète tout le secteur qui réclame une clarification rapide de la part du ministre wallon de l’Énergie. Elle est venue ce jeudi au parlement wallon lorsque Philippe Henry, répondant à une question parlementaire à ce sujet, a annoncé qu’il allait proposer à la prochaine réunion du gouvernement wallon de différer la date à laquelle cette certification devra être démontrée. L’objectif de ce délai étant donc de permettre une augmentation du volume des formations aujourd’hui complètement saturées et d’envisager "une information plus claire vers les installateurs et le grand public". Ce qui avait fait défaut après la modification de l’arrêté du gouvernement wallon de janvier dernier, a expliqué le ministre. Qui a toutefois rappelé l’importance de cette certification, qu’il qualifie de "mesure utile et positive" Désormais, cette certification ne devrait plus être obligatoire avant 2025.