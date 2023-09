Être une femme cheffe d’entreprise en Belgique : "Encore trop de freins culturels"

Une fois son diplôme en poche, elle se dirige vers le secteur de la confiserie, puis des compléments alimentaires. "J’aimais l’idée d’être créative, de faire des formules, et en même temps de pouvoir aider les gens, de me sentir utile." Dynamique et passionnée, la Sérésienne entame de nouvelles formations en nutrithérapie et en sciences de gestion. "J’étais dans une petite boîte au sein de laquelle on pouvait un peu toucher à tout. Et j’étais frustrée de ne pas avoir de notions de comptabilité, de marketing, etc."

Si elle s’épanouit complètement dans ce secteur d’activité, un élément va venir modifier la trajectoire de Florence. La petite société dans laquelle elle travaillait est finalement rachetée par un grand groupe. "À partir de là, ça ne me convenait plus, parce qu’il y avait une inadéquation avec mes valeurs."

Elle cherche alors un nouvel employeur, mais aucun ne correspond réellement à ses critères. "Ce qui me tenait à cœur, c’était de pouvoir faire des compléments transparents et éthiques. Or, quand j’étais en recherche d’emploi, je râlais tout le temps parce que telle société utilisait des additifs dans ses compléments, une autre des blisters, c’est-à-dire des emballages en aluminium et en plastique, etc."

Ses proches lui conseillent alors, d’abord en boutade, de créer sa propre entreprise. "Je les ai pris au mot ! Pourtant, mes parents sont tous les deux fonctionnaires. Dans mon entourage proche, personne n’est entrepreneur. Je n’avais donc jamais pensé à cette carrière!"

Pas si compliqué

Nutrifix, la société de compléments alimentaires de Florence, voit le jour en 2019. L’entrepreneuse a à cœur de proposer des produits sans additifs ni allergènes, et en élabore toutes les formulations, dans une visée la plus transparente possible. "Je vends mes produits dans 80 points de vente en Wallonie et à Bruxelles, en magasins bio et en herboristeries. Je vis de mon activité depuis plus d’un an. L’étape suivante sera de poursuivre cette croissance et d’engager du personnel."

Avant de fonder sa société, Florence a entendu de nombreux échos assez négatifs sur l’entrepreneuriat. "On me disait que j’aurais des embûches dans tous les coins! Finalement, j’ai été accompagnée par l’UCM pour la rédaction de mon plan d’affaires. J’ai aussi suivi quelques formations. Et ça a été assez facile! Je fais également partie du réseau Diane, un réseau de femmes entrepreneuses, qui nous permet d’échanger sur nos parcours respectifs."

La bioingénieure regrette d’ailleurs de ne pas voir davantage de femmes se lancer dans l’aventure. "La sensibilisation auprès des jeunes, dans les écoles, devrait être renforcée. J’ai déjà participé à ce genre d’action dans des classes de 5e secondaire et de rhéto. L’idée, c’est de monter que même si on est une femme, on peut faire autre chose que la vaisselle, plaisante-t-elle. Plus sérieusement, les femmes se mettent sans doute certains freins, mais ces barrières sont aussi culturelles. Montrer que c’est possible, que l’entrepreneuriat s’adresse à tout le monde, c’est vraiment essentiel. Et c’est la répétition de ce type d’action qui va insuffler le changement."

Un manque de confiance en soi