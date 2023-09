Il faut changer l’apprentissage de la natation en Belgique

Qu’est-ce que la théorie de l’autodétermination ?

"L’autodétermination, c’est la capacité d’une personne à se gérer elle-même pour adopter un comportement, explique Alexandre Mouton, professeur au département des sciences de la motricité. Cela peut être pour nager, pour l’activité physique, ou même arrêter de fumer."

Les trois grands principes fondamentaux sont l’autonomie, la compétence et l’appartenance sociale. "En Belgique francophone, on les utilise pour former les enseignants en éducation physique, pour que les élèves adoptent un mode de vie actif, à et en dehors de l’école" dit le Pr Mouton.

"Par exemple, pour la natation, si l’élève fait une longueur sur le dos avec des battements de jambes corrects, on le félicite à chaque passage et ça le motive davantage à faire des efforts. Si on ne souligne pas les éléments positifs de chacun, il y a toujours des derniers de classe qui se sentent exclus et n’ont pas envie de participer."

L’appartenance sociale, c’est l’effet " Je cours pour ma forme" qui pousse les gens à sortir courir même quand il pleut, même quand ils n’ont pas envie, pour retrouver leur groupe. "On peut développer ça avec la natation, par le fait d’inciter à aller à la piscine en famille, ou avec des copains", commente le chercheur.

Quant à l’autonomie, il ne s’agit pas de lancer des enfants dans l’eau et leur apprendre à se débrouiller seul. "C’est plutôt leur montrer des jeux dans la piscine, qu’ils pourront reproduire seuls ou à plusieurs, une fois les leçons terminées."

De l’école à la maison de repos

Les recherches du département des sciences de la motricité l’ULiège ne se limitent pas à l’école, même s’ils ont travaillé en milieu scolaire sur les "parkours", ces activités physiques basées sur le principe de déplacement urbain, style yamakazi. "Ces activités développent la sensation de compétence, parce qu’il y a plusieurs façons d’y arriver. Plus le côté social, activité de groupe, et l’autonomie… c’est très efficace."

Mais les chercheurs ont également développé un jeu de l’oie géant (le Gamotion), dans des maisons de repos de la province de Liège. "On avance d’une case à l’autre, et on fait un exercice physique, seul ou en groupe. Le bienfait social est évident. Cela développe ou maintient des compétences, et de plus cela se peut se faire en totale autonomie, sans la présence permanente d’un soignant. "

Les chercheurs ont des idées pour faire bouger les Belges de tout âge.