Des archives d’autopsies décortiquées par le médecin légiste Philippe Boxho

L’archiviste Laurence Druez fait appel à son expertise pour commenter les scènes d’autopsie. Avec des découvertes surprenantes, comme il nous en fait part lorsqu’il nous reçoit dans son bureau, à l’institut médico-légal situé en Outremeuse: "Vous voyez sur cette photo, pour matérialiser la trajectoire de la balle, ils ont utilisé une sonde. Cette sonde, nous l’utilisons toujours aujourd’hui".

Sur l’écran de son ordinateur, il fait défiler une série de clichés transmis par Madame Druez. Sans la moindre hésitation, Philippe Boxho les commente, les décortique. Et il ne s’arrête pas là puisque sans cesse, il fait des parallèles avec des photos d’autopsie plus récentes. Des liens entre le passé et le présent. "En les regardant, j’ai l’impression d’être avec des photos d’aujourd’hui."

Impossible à percevoir pour les profanes, les photos d’autopsie sont pourtant très précieuses car "elles permettent de refaire l’autopsie", explique le docteur Boxho. Et c’est notamment le cas pour les photos d’archives: "La technique d’autopsie qu’on voit est la même que celle d’aujourd’hui, c’est la bonne." L’autopsie sert à démontrer non seulement la cause du décès, mais aussi l’absence de toute autre cause.

Pour Philippe Boxho l’apport de la couleur pour les photos d’autopsies est cependant incontestable: "Sans elle, on ne sait pas dire si la personne est morte avant les coups."