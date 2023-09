Un service citoyen institutionnalisé ? Pierre-Yves Dermagne le défendra lors du conclave budgétaire

La prise en charge du jeune revient à 6 000 € (pour 6 mois) et est financée par la Plateforme. Le jeune, lui, perçoit une indemnité de 10 € par jour (200 € par mois). "Il faut que les jeunes puissent subvenir à leurs besoins, insiste François Ronveaux. Une loi-cadre au niveau fédéral est nécessaire."

Si une vingtaine de propositions de loi ont vu le jour à ce sujet sans jamais aboutir, un avant-projet de loi sera défendu par le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), lors du conclave budgétaire qui débute ce week-end, a confirmé son cabinet. "On vise un cadre légal et un financement structurel. Et on a le soutien de tout le monde. Ça ne provoque aucune tension entre les partis. Le souci, ce sont les moyens. Le dossier avait été bloqué au dernier conclave à cause de cela. Mais on espère bien le faire passer."

Il faudrait 8 millions€

Selon François Ronveaux de la Plateforme, qui a elle-même proposé au cabinet une base de texte de loi, l’idée serait donc d’institutionnaliser le service citoyen, en proposant une indemnité plus importante pour les jeunes (25 €/jour sont évoqués), avec conservation des droits sociaux, etc. Le cabinet Dermagne parle d’un budget nécessaire de plus de 8 millions€. Dans un premier temps, on viserait un millier de jeunes par an.

Et rendre ce service citoyen obligatoire ? Certains partis l’ont déjà proposé. Chez Dermagne, on répondait ce mardi soutenir un "service citoyen financé". "L’obligation est une question passionnelle, réagit de son côté François Ronveaux. Qu’il soit d’abord volontaire. Finançons-le, atteignons 10% des jeunes, et puis posons-nous la question. Mais là, il n’y a clairement pas les moyens." Un service citoyen obligatoire imposerait de trouver des centaines de milliers de missions et nécessiterait un budget de près d’1 milliard€. " Il faut aussi prendre le temps de tisser des partenariats, etc. En France, c’est ce qu’ils ont fait et maintenant ils se posent la question d’un service national universel d’un mois. "