Sociétés: seulement 39,6% ont modifié leurs statuts

Ce changement est imposé par le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) datant de 2019. Les sociétés ont ainsi eu quatre ans pour se mettre en ordre mais on est encore très loin du compte. L’objectif de ce changement est avant tout de simplifier le code et d’apporter un peu plus de souplesse afin de faciliter la gestion des sociétés mais aussi leur création.

La modification ne nécessite pas énormément de temps mais impose un passage chez le notaire et des frais divers qui varient, en moyenne, entre 1 000 et 1 500 €. Évidemment, cet aspect peut constituer un frein. "Dans de nombreux dossiers, on constate que les sociétés en profitent pour se mettre en ordre au cours d’une autre opération", explique Renaud Grégoire, porte-parole de la fédération des notaires.

Dans les études de notaire, on redoute un rush avant la fin de l’année. Mais on relativise aussi… "En économie, c’est la loi du “ first in – first out ”. Je pense que les notaires vont fonctionner comme ça. Je me vois mal travailler la nuit parce que les entrepreneurs se réveillent fin décembre."

Y aura-t-il sanction derrière ? Pas de manière directe. "Si votre société n’est pas en ordre, vous aurez des ennuis si vous rencontrez d’autres problèmes. Au cours d’une procédure judiciaire ou administrative, si votre SRL ou SPRL n’est pas adaptée, ça peut être bloquant."

Conversion automatique à partir du 1er janvier

Le notaire évoque aussi des avantages dans ce nouveau code. "Maintenant, on peut distribuer le capital sans impôt en rendant ce montant disponible." Si la démarche n’est pas effectuée, la société sera convertie dans la forme juridique qui ressemble le plus à la situation actuelle. Un cas simple: une SPRL deviendrait une SRL.

Toutes les sociétés et les indépendants ne sont pas concernés par cette mise à jour. Les sociétés qui ont été créées après le 1er mai 2019 bénéficient déjà du code actualisé. "Et cela ne concerne pas les indépendants en personne physique, explique Arnaud Trejbiez du bureau Jordens spécialisé dans la création de sociétés. Pour celles qui n’auront pas adapté leur forme juridique d’ici le 1er janvier 2024, elles seront transformées de plein droit en la forme juridique prévue par le législateur (SRL ou BV)".

À l’UCM (Union des Classes Moyennes), on encourage ses membres à mettre leur société en ordre. "Il faut donc considérer ce changement de statut comme une opportunité de consolider les bases de l’entreprise. Ce passage devant le notaire est aussi une belle occasion de réaliser l’état des lieux juridique de l’entreprise."