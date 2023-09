Exportations d’armes wallonnes : rapport annuel, zones d’ombre habituelles

En termes de destinations, les exportations se situent dans la "fourchette" des années précédentes (entre 64 et 74 pays depuis 2012), indique le rapport. Cette année, seuls deux pays se sont vus refuser chacun une licence d’exportation (pour un montant total de 62 772 euros) : Israël (qui a par ailleurs obtenu 3 autres licences pour un total de 1 751 869 euros), et la Turquie (qui elle a obtenu 15 licences pour un montant toal de 173 062 euros). Ces deux pays avaient déjà essuyé des refus l’an passé, tout comme l’Égypte et les Émirats Arabes Unis. Si rien n’a vraisemblablement été exporté dans les Émirats, l’Égypte a bien obtenu deux licences en 2022 (pour un total de 174 580 euros).

Zones d’ombres

Un rapport sans vague ? Pas si vite. "Comme chaque année, le rapport réserve quelques surprises", commente François Graas, spécialiste de la question pour Amnesty International. Ce dernier s’étonne que "le Niger soit le premier pays africain du classement, grâce notamment à une licence liée à l’aviation". Le tout, pour un total de 16 320 150 euros. Idem en ce qui concerne la Tanzanie, qui s’est vue attribuer une licence pour plus de 3 millions d’euros pour des roquettes et/ou des explosifs.

D’autres pays aux intentions douteuses ou à l’appareil répressif zélé ont bénéficié de licences d’exportations variées : Bahrein (pour de l’équipement électronique), pour plus de 11 millions d’euros. Ou encore la Tunisie, pour des tanks, blindés ou pièce détachées.

L’Asie, comme le remarque François Graas, est elle aussi bien représentée. Outre le Pakistan, la Thaïlande ou encore l’Inde, l’Indonésie (qui cumule un total de 31 millions d’euros) pose question du fait de la répression très sévère des velléités indépendantistes en Papouasie occidentale. Avec le Niger, c’est l’un des deux pays qui a suscité des interrogations parmi les parlementaires qui suivent ce dossier au Parlement wallon. Ceux-ci ont pu poser les questions qu’ils souhaitaient. Mais à huis clos.