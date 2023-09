Crimes, suspects et indices sous l’objectif du photographe namurois

C’est l’antre de Luc Stokart. Photographe à l’Observatoire royal de Belgique, il est engagé à mi-temps par l’ASBL Celida pour se charger de la numérisation d’une partie des 100 000 plaques de verre.

Préparées et classées dans les bureaux des Archives de Liège, les plaques de verre sont acheminées à Namur via un bac frigorifique pour les protéger des changements hygrométriques et de température. C’est là que le photographe namurois les numérise. L’endroit présente l’avantage d’être climatisé (ce qui permet une meilleure conservation).

Un objet archéologique

Depuis le 4 avril 2022, deux jours par semaine, il numérise patiemment les plaques. "J’en ai fait 400 jusqu’à présent (NDLR: ce reportage sur Luc Stokart a été réalisé en mai 2022)." Le travail requiert une manipulation délicate. "C’est un objet archéologique." La haute résolution de la numérisation permet de déceler des détails qui n’étaient peut-être même pas visibles à l’époque. Revers de la médaille: chaque numérisation produit un fichier volumineux, ce qui sature progressivement la mémoire des appareils. Et ralentit donc le travail.

Au fil de la journée, Luc Stokart voit défiler des crimes, des accidents, des victimes, des suspects, des coupables et des empreintes, beaucoup d’empreintes. "Ils font des photos macro (photos permettant de distinguer les détails), on est au début de quelque chose qui va se professionnaliser."

La numérisation ne va pas seulement préserver les milliers de clichés, elle permet aussi d’exploiter les fichiers avec un potentiel beaucoup plus important qu’à l’époque. Avec la découverte de nouveaux indices ?