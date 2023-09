Cancer: le coût en Belgique est parmi les plus élevés (522€ par habitant) de l’Union européenne

"L’incidence est élevée. On identifie un grand nombre de cancers, c’est vrai. Mais dans le même temps, la mortalité par cancer en Belgique est plus faible que la moyenne (229 contre 247, NDLR). Là, nous sommes 22e. Je ne dissocie jamais les deux chiffres", tempère le docteur Véronique Le Ray, directrice médicale de la Fondation contre le cancer. "L’accès aux soins et la prise en charge des malades sont meilleurs", dit-elle. Selon le même rapport de l’OECD, la Belgique a, derrière l’Allemagne et les Pays-Bas, le coût des soins de santé dédiés au cancer (522 € par habitant) le plus haut de l’Union.

Meilleur dépistage

Gardons à l’esprit combien l’efficacité des systèmes de diagnostics influence ces statistiques qui placent la Belgique dans les pays les plus touchés par le cancer. "Notre dépistage est en effet relativement bon par rapport aux autres pays européens", souligne Véronique Le Ray. Le fait que les trois pays qui ont un taux d’incidence de cancer plus élevé en Europe soient le Danemark, la Suède et les Pays-Bas en atteste assez bien. Mais un autre facteur est essentiel, explique le docteur: le vieillissement de notre population. "Or le plus gros facteur de risques, c’est l’âge". Ajoutons-y le mode de vie, qui contribue "jusqu’à 40%" à la survenue des cancers.

"Un Belge sur deux est en surpoids et un sur cinq fume encore. Pour la première fois, le cancer du poumon arrive en deuxième place chez la femme, après celui du sein", souligne encore Véronique Le Ray.

La Belgique a des taux de cancer du poumon et colorectal plus élevés que la moyenne en Europe chez les hommes, et de cancers du sein et de l’utérus pour les femmes. Et si la mortalité tend à diminuer, "le nombre de cancers augmente chaque année, et c’est bien ce qui nous inquiète. C’est pour cela que nous avons demandé un nouveau plan cancer, qui se met en place", ajoute la directrice médicale de la Fondation. L’ancien date de 2010".