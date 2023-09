Bail à ferme: des mesures transitoires nécessaires

Au cours des dernières années, la législation concernant le bail à ferme a été adaptée et revue en profondeur. Le nouveau bail à ferme était entré en vigueur le 1er janvier 2020 et avait pour objectif "d e redynamiser et renforcer l’entente et les relations entre preneurs et bailleurs," détaille le site wallonie.be. La réforme "devrait également permettre d’encourager les propriétaires à ne pas s’en détourner et faciliter l’accès à la terre, notamment pour les jeunes agriculteurs."