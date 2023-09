”J’étais une bonne cible” : le réalisateur français Luc Besson revient sur les accusations de viol

En mai 2018, la comédienne belgo-néerlandaise Sand Van Roy avait porté plainte à l’encontre de Luc Besson pour agression sexuelle et viol. Si le producteur a reconnu avoir eu une relation extra-conjugale avec elle, il a toujours nié les faits d’agression sexuelle et de viol. En juin 2023, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu prononcé par la Cour d’appel. Une affaire qui n’est pas encore clôturée, puisque la comédienne a annoncé vouloir saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Elle a également porté plainte en Belgique, où la procédure est toujours en cours.

”Je ne bois pas, je n’ai jamais cassé une chambre d’hôtel : je n’ai pas le profil, disons !”

Lors de ses ennuis judiciaires, Luc Besson s’est senti, dit-il, lâché par “beaucoup de gens”. Seuls un ou deux pourcents de ses amis du cinéma lui sont restés fidèles, a-t-il précisé. “Sincèrement, ce n’est pas grave, je ne leur en veux pas du tout”, a-t-il ajouté. “Je ne sors pas, je ne bois pas, je n’ai jamais cassé une chambre d’hôtel. Je n’ai pas le profil, disons. J’étais une bonne cible, parce que c’est vrai que j’avais un certain succès, un certain pouvoir. […]”

Luc Besson avait passé 9h dans le bureau d’une juge d’instruction qui lui a posé 77 questions. “Quand on est accusé comme ça, et qu’on n’a rien fait, il faut aller à la justice et laisser la justice faire. Il n’y a pas d’autres solutions. La justice n’est peut-être pas parfaite, mais elle est indispensable et elle est irremplaçable.”

”L’amour, on ne me l’a pas appris”

”Les femmes, je les aime beaucoup. Elles me fascinent. Je m’entends mieux avec les femmes qu’avec les hommes depuis toujours. J’ai été élevé par des femmes. Il y avait trois règles vraiment essentielles : on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux femmes ni aux animaux. C’est comme cela que j’ai été élevé. Et j’ai toujours suivi ces règles toute ma vie. […] L’amour, ça s’apprend. Moi, on ne me l’a pas appris. On m’a foutu en pension à 14 ans…” ;

Ses enfants ? “J’ai détruit leur image de l’amour”

Le producteur et réalisateur est notamment revenu sur ses liaisons extra-conjugales. Des relations qu’il a avouées à son épouse et à ses enfants, il y a cinq ans. “Je crois que c’est le moment le plus dur de ma vie, c’est de s’asseoir à une table avec votre femme et vos enfants et de dire la vérité”, a dit Luc Besson, la voix tremblante. “J’ai détruit leur image de l’amour. Cela m’a fait très très mal. Je regrette tellement d’avoir détruit cet amour chez eux.” Ses filles lui en ont voulu, mais “elles me donnent beaucoup d’amour aujourd’hui”. “Elles n’oublient pas, mais elles pardonnent.”