Journée mondiale des sourds : "Parler la langue des signes, c’est regarder l’autre dans les yeux"

La langue des signes, vecteur d’identité

"La langue des signes de Belgique francophone LSFB est plus qu’un simple moyen de communication pour les personnes sourdes, explique Vanessa Picron, chargée de communication à la FFSB. C’est un élément fondamental de leur identité culturelle, qui les unit en tant que communauté et qui les distingue des cultures entendantes, en permettant de transmettre des valeurs et croyances."

Quelle différence avec le français parlé ?

Vanessa Picron est sourde. "Toute ma famille est sourde, je suis moi-même sourde depuis la naissance, je portais des appareils auditifs et j’ai fait des études scolaires en intégration".

Comme elle connaît les deux mondes, nous lui avons demandé quelles sont les différences entre eux. "La langue des signes est une langue visuelle et gestuelle qui utilise des signes manuels, des expressions faciales et des mouvements du corps pour communiquer. Les expressions faciales sont cruciales car un signe peut avoir différentes significations en fonction du contexte, et c’est grâce aux expressions faciales que l’on peut comprendre ce contexte."

Cette communication visuelle a des implications sur les interactions: "Il est important que les interlocuteurs se regardent dans les yeux pour communiquer. Pour attirer l’attention, une personne sourde peut tapoter sur l’épaule ou le bras de l’autre personne, ce qui peut surprendre quelqu’un de la culture entendante." La communication va au-delà des mots: "L’utilisation de la lumière et des vibrations est courante pour attirer l’attention à distance, ce qui offre un avantage unique en matière de communication."

La langue des signes est une source de fierté pour les personnes sourdes, "car elle permet une communication riche et nuancée dans le monde visuel qui est le leur" précise Vanessa Picron.

Apprendre la langue des signes aux entendants

Nous avons édité sur notre site des capsules pour apprendre les prémices de la langue des signes, et il existe des cours de promotion sociale, qui permettent de s’y plonger davantage. "Apprendre la langue des signes peut offrir aux personnes entendantes une perspective différente sur le monde. En apprenant à communiquer en utilisant la langue des signes et à comprendre la culture sourde, les personnes entendantes peuvent acquérir une meilleure compréhension des défis et des expériences vécues par les personnes sourdes. Ils peuvent mieux appréhender les obstacles auxquels les personnes sourdes sont confrontées dans une société majoritairement axée sur la communication orale et auditive. Cela peut aider à briser les préjugés et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les personnes sourdes et entendantes, renforçant ainsi les liens interculturels", dit la responsable communication de la FFSB.