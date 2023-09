Thomas Dermine sur le plan de relance : "Ma plus grande crainte, c’est la pénurie de main-d’œuvre",

Pour rappel, le plan de relance est ce large programme d’investissements et de réformes initié en 2020, dans le sillage de la crise du Covid, par les États membres de l’Union européenne. Initialement, la Belgique devait bénéficier de subsides européens de l’ordre de 5,9 milliards d’euros. L’objectif ? Mener à bien ses différents projets, en matière de mobilité, de durabilité et d’innovation, entre autres. L’enveloppe a finalement été rabotée, d’abord à 4,5 milliards d’euros en raison des bonnes performances économiques de notre pays, puis à 5,3 milliards, à la faveur d’autres mécanismes et subventions.

La plupart des projets en bonne voie

Thomas Dermine évoquait ce jeudi quelques-uns des projets "iconiques" de ce plan, à l’instar de la construction d’une île énergétique en mer du Nord, - "une première mondiale" -, du développement de pistes cyclables, ou encore du déploiement de la fibre optique. "Aujourd’hui, en Belgique, plus de 1000 chantiers sont liés au plan de relance. Et il s’agit aussi de plus petits chantiers, comme la rénovation de bâtiments scolaires notamment. Finalement, chaque Belge a, à seulement quelques kilomètres de chez lui, un chantier financé par le plan de relance."

Le secrétaire d’État salue d’ailleurs la bonne exécution de ces différents projets. "Malgré les pénuries, les 25% d’inflation sur les matières premières et la hausse du coût de la main-d’œuvre, la plupart des chantiers se déroulent en temps et en heure." Dans le détail, 82% des projets sont atteints ou en bonne voie d’exécution. À l’inverse, 18% des projets sont jugés à risque. "Ces derniers sont suivis de manière plus rapprochée avec les entités compétentes."

Le menace des pénuries

Approuvé en 2021, le plan de relance s’étendra jusqu’en 2026. Confiant, le secrétaire d’État évoque néanmoins une crainte majeure quant à la réalisation de celui-ci. "En 2021 et 2022, nous avons réalisé des études techniques, des introductions de permis. C’est véritablement maintenant, dans la seconde moitié de 2023, qu’il y aura une explosion du nombre de chantiers. Ces derniers vont culminer en 2024 et début 2025. Ma plus grande crainte, c’est que des projets passent dans la catégorie “ à risque ” en raison de la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction." Des discussions sont néanmoins en cours avec la fédération de la construction, Embuild, afin de répondre à cette urgence. "C’est vraiment un gros point d’attention sur lequel nous travaillons."

Une première demande de paiement

En termes d’échéances européennes, la nouvelle mouture du plan de relance, à 5,3 milliards d’euros, a été soumise en juillet dernier. L’évaluation de la Commission européenne est attendue fin octobre.

Pour financer ces projets, l’Europe conditionnait par ailleurs les différentes tranches de subsides à l’instauration d’un système de pensions viable sur le long terme. "Grâce à la réforme des pensions qui est intervenue cet été, nous sommes à nouveau en phase avec le processus administratif européen ", souligne Thomas Dermine. Une première tranche de subventions de 850 millions d’euros devrait donc être octroyée à la Belgique. Le dépôt de la demande à l’Europe aura lieu la semaine prochaine. Cette première tranche devrait être accordée fin novembre.

Les demandes de paiement des deuxième et troisième tranches suivront aux alentours de mars 2024. " L’objectif, c’est que l’on se retrouve dans le peloton de tête des pays européens les plus avancés, début 2024."