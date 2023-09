Reprise de Match et Smatch : "Un coup de massue pour les travailleurs", affirment les syndicats

Aucun repreneur ne s’est, par contre, manifesté pour les 27 magasins restants ainsi que pour les services support et logistique. Les conséquences sont évidemment désastreuses pour le personnel concerné. "En l’absence de solution alternative, la direction a annoncé [...] son intention de recourir à une procédure de licenciement collectif [...] Cette intention pourrait affecter, au maximum, l’emploi de 690 personnes", indiquaient hier les sociétés Match et Smatch.

La voie du licenciement collectif

Au regard des difficultés financières des deux enseignes ces dernières années, cette décision n’est cependant pas tout à fait surprenante (lire page 4). "La surprise, pour nous, c’est plutôt que l’ensemble des magasins ne soit pas repris par Colruyt Group. Car on savait pertinemment que la direction cherchait des repreneurs", explique Elisabeth Lovecchio, permanente CNE.

"Cela fait des années que Match et Smatch ne vont pas bien, ajoute Catherine Roisin, permanente SETca. Une restructuration a d’ailleurs été menée en 2019, mais les affaires n’ont pas repris. Le coup de bambou, ça a été la cession, par le groupe Louis Delhaize, des enseignes Match et Cora France à Carrefour, l’été dernier. Depuis lors, une épée de Damoclès planait au-dessus des travailleurs belges."

Aujourd’hui, le sort des 352 travailleurs du siège administratif (Fleurus) et des deux entrepôts (Wangenies et Nivelles) est a priori scellé, avec l’activation de la loi Renault. "Le licenciement collectif est inévitable et il y a des chances que ces personnes débrayent…."

Pour les 27 supermarchés menacés de fermeture, les représentants syndicaux ont encore l’espoir d’envisager une issue moins pessimiste. "La direction a indiqué qu’elle continuait ses recherches afin de trouver un repreneur", affirme Elisabeth Lovecchio. Quelques magasins pourraient ainsi être sauvés, en évitant le licenciement collectifs pour une poignée de travailleurs. Mais la syndicaliste demeure réaliste : "Les travailleurs sont en état de choc, et ne pensent pas qu’une telle solution va émerger. Ils craignent eux aussi le licenciement..."

Une menace de la franchisation

Les 1069 employés repris sous la coupole Colruyt conserveront, quant à eux, leurs droits et leurs conditions de travail. C’est du moins ce que promet le groupe. Ce qui signifie que toute franchisation est exclue ? "Il n’est, en tout cas, pas question de passage sous franchise, donc je ne ferai pas de procès d’intention pour le moment, relève Catherine Roisin. On est sur la même commission paritaire, il y a bien une CCT 32 bis qui permet le transfert des conditions de travail et de rémunération en cas de cession d’entreprise, on conserve l’ancienneté des travailleurs, donc je ne m’inquiète pas à ce stade."

Du côté de la CNE, on est toutefois un peu plus méfiant. Car le groupe Colruyt ne possède pas que des magasins intégrés. "Le groupe Colruyt, ce sont évidemment des magasins Colruyt, mais aussi des Bioplanet, des Okay, des Spar. Et les Spar sont des magasins franchisés", note Elisabeth Lovecchio.

Or, sur les 57 Match et Smatch repris par le géant belge, seuls 7 d’entre eux sont actuellement franchisés. "Il faut voir sous quelles enseignes seront transférés ces différents supermarchés. Si un Match passe sous la bannière Spar, cela va poser problème au niveau des droits des travailleurs..." La franchise implique en effet de nombreuses déconvenues pour les employés, telles qu’un régime hebdomadaire plus intense, une absence de représentation syndicale, ou encore une perte de pouvoir d’achat de l’ordre de 25%.

Les conditions de travail sous la coupole Colruyt représentent également une source d’inquiétude : "Chez Bioplanet ou Colruyt, les travailleurs gèrent la caisse en étant debout, c’est aussi à eux de remplir les caddies, ils portent énormément de denrées, etc. On leur demande une hyper polyvalence. Clairement, l’enseigne Colruyt n’est pas tendre quant à la charge de travail physique qu’elle attend de ses salariés." La syndicaliste est d’autant plus inquiète que le personnel de Match et Smatch est relativement âgé. "Les conditions salariales, c’est une chose. Mais les conditions de travail sont une source de préoccupation également."

À l’heure d’écrire ces lignes, les syndicats ne relevaient pas de mouvement de grève de la part du personnel, encore sous le choc de l’annonce. "Les gens ont pris un coup de massue, dit Catherine Roisin. Pour notre part, nous ne poussons pas à l’action, car il faut que nous ayons davantage d’informations."

Une réunion entre direction et syndicats est prévue en début de semaine prochaine.