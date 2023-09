"On ne connaît pas l’étendue totale des zones infectées" : la Syrie, terrain toujours miné

Alors que Bachar al-Assad, toujours au pouvoir, cherche des liquidités pour reconstruire un pays défiguré (lire ci-dessous), le long travail de "décontamination" se poursuit.

"Partout"

"On ne connaît pas l’étendue totale des zones infectées. Des accidents arrivent quotidiennement, d’autant que le conflit n’est pas terminé dans certaines zones. Les populations sont constamment exposées à des risques qui affectent tous les aspects de leur vie: que ce soit en ville, dans les villages, dans les rivières, les lacs: c’est partout", témoigne Timothy Roberts, responsable du déminage chez Handicap International, qui opère depuis un an du côté de Raqqa. Selon l’ONG, au moins 300 000 engins explosifs se trouvent dans la nature en Syrie, provoquant encore aujourd’hui plusieurs dizaines d’explosions par jour.

"Nos activités varient au jour le jour", abonde le responsable du déminage. "Si on découvre un engin dans un camp de réfugié avec des enfants autour, c’est évidemment une tâche prioritaire. Si c’est près d’une école, nous y allons immédiatement. Si on parle d’engins improvisés dans un champ, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Le tout c’est de bien planifier nos priorités et nos moyens. Parfois on se sert de drones; parfois cela concerne l’équipe de plongeurs pour décontaminer un cours d’eau. Nos tâches dépendent des besoins de la population. Parfois nous repérons des engins explosifs mais n’avons pas le temps de nous déployer tout de suite. L’enjeu est alors de former la population locale pour reconnaître ces engins et ne pas s’en approcher le temps qu’ils soient enlevés".

Sous-munitions

Alors que le débat sur l’usage d’armes à sous-munitions fait rage en marge de la guerre en Ukraine (qui en utilise désormais, tout comme la Russie), le spécialiste fait part de son expérience sur le terrain syrien. "Oui, c’est une grave menace dans notre zone. On en a trouvé, en on trouve, on en a neutralisé."

Ce qui désole M. Roberts par-dessus tout ? La vitesse à laquelle les populations de cette zone martyrisée ont été laissées pour compte. "On a comme oublié cet endroit, combien les gens y souffrent; combien ils ont peur. Cela fait 12 ans maintenant, et il y a toujours énormément de souffrance. Il n’y a plus d’infrastructures viables."

Sur place, ses équipes font ce qu’elles peuvent. Entre autres faits d’armes : le déminage du principal pont de Raqqa, principale voie d’acheminement pour les vivres. "Ce sont des opérations complexes, nous essayons d’avoir une approche innovante. Normalement pour déminer vous avez une personne avec un détecteur. Nous avons implémenté des plongeurs, drones, etc." Ou encore la décontamination de l’hôpital, pas seulement pollué par des explosifs mais aussi par des produits chimiques entreposés là. "On a dû travailler en combinaisons et utiliser des moyens mécaniques pour évacuer certains produits tellement ils étaient toxiques", pointe le démineur. Qui conclut, un brin fataliste : "Décontaminer cette zone est l’affaire d’une vie, sans doute."