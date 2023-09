On apprend, ce vendredi 22 septembre 2023, que Colruyt Group a conclu un accord avec les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize en vue de l’acquisition de 28 magasins Match et 29 magasins Smatch en Belgique.

2. Accident mortel entre une voiture et une camionnette à Villers-la-Ville

Ce vendredi matin, on dénombre un tué dans un accident frontal entre une voiture et une camionnette à Villers-la-Ville. L’accident s’est produit juste avant les ruines en venant de Villers.

3. Braquage au Quick de Weyler : le personnel menacé, les voleurs en fuite

Dans la nuit de jeudi à vendredi, avant minuit, heure de fermeture, deux personnes, vêtues de noir, cagoulées et gantées, sont entrées au Quick d’Arlon et ont menacé le personnel avec un tournevis et un extincteur.

4. Une touriste belge disparue sur l’île de São Jorge

Le Service Public Fédéral (SPF) des Affaires étrangères a indiqué, ce vendredi 22 septembre 2023, qu’une touriste belge en voyage à São Jorge, une île de l’archipel des Açores (Portugal), a été signalée disparue le 13 septembre.

5. Julian Nagelsmann est le nouveau sélectionneur de l’Allemagne

La fédération allemande de football annonce, ce vendredi 23 septembre 2023, que Julian Nagelsmann est son nouveau sélectionneur, en remplacement d’Hansi Flick.