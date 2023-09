Plan social chez Match: "Ils ont vu grand et maintenant on se casse la gueule"

Face aux imposants et vieillots bâtiments de briques et de béton du dépôt et du siège social, quelques dizaines de camions sont stationnés, mais il y a peu de personnel présent. En pause, une dizaine de gars et une jeune fille grillent une cigarette ou achèvent un sandwich, assis au pied d’un des 36 quais de chargement du site. "On nous a dit de ne rien dire et de toute façon on ne sait rien", s’aventure un gars quand on s’enquiert de la façon dont a été encaissée la nouvelle tombée quelques heures plus tôt et qui condamne leur job.

Un plan Renault ? Oui, ils ont entendu ça… "On verra bien, dit un autre jeune travailleur, haussant les épaules, un peu fataliste. Donc, non, on n’arrête pas le travail…"

À 4 kilomètres de là, sur le parking du Match de Fleurus, un homme charge ses courses dans sa voiture. Il s’est levé à peine une heure plus tôt après sa nuit de travail… au dépôt logistique de Match à Nivelles. Un site lui aussi probablement condamné. "Il me restait 6 ans à travailler, mais je ne suis même pas fâché que ça ferme, dit-il sur un ton trahissant quand même un peu le contraire. Quand je vois les imbéciles par qui on était dirigés, ça ne m’étonne même pas. Ils ont vu grand et maintenant on se casse la gueule…" La suite pour ce travailleur qui compte 34 années d’ancienneté chez Match ? "On verra bien, dit-il. Je fais les nuits la semaine prochaine et on verra bien ce qu’on nous racontera à ce moment-là."

Dans le magasin, le personnel n’est pas plus loquace. Au rayon boucherie les deux employées semblent même plus apeurées par le carnet de notes du journaliste que par le C4 qui risque de leur tomber dessus. "Non, non, pas de commentaires, on nous a demandé de ne rien dire."

Occupée dans les rayons, une autre employée est un peu plus loquace: "Il me reste 18 mois avant la pension, je suis donc plus sereine, dit-elle d’un air un peu contrit en jetant un œil vers ses collègues. Mais ce matin, j’ai vu des gens pleurer…" Dans ce magasin qui est sur la liste de ceux que Colruyt ne reprendra pas, le mot grève n’est pourtant pas à l’ordre du jour. "Pour quoi faire ?, dit l’employée. On ne peut quand même pas obliger Match à ne pas fermer ni obliger Colruyt à nous reprendre. Et puis on nous parle d’un plan Renault. On va négocier et puis on verra."

Une sorte de fatalisme qui semble aussi déteindre sur la clientèle: "J’ai entendu les infos, dit une cliente régulière âgée d’une septantaine d’années. C’est dommage, parce que j’aime bien le magasin. Peut-être sera-t-il repris par une autre enseigne." Et si ce n’est pas le cas ? "Alors j’irai faire mes courses chez Okay." Okay, magasin de proximité du groupe… Colruyt, situé à 1 kilomètre du Match sur cette même chaussée de Charleroi à Fleurus.