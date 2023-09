Colruyt absorbe Match et Smatch : "En Belgique, il n’y a plus de place pour les petits acteurs!"

Pour Pierre-Alexandre Billiet, CEO de Gondola, cette acquisition est loin d’être saugrenue. "Pour Colruyt, c’est ni plus ni moins une consolidation de sa position de leader. Il ne faut par ailleurs pas oublier que Colruyt est l’un des seuls distributeurs à disposer d’une montagne de cash! Ils ont quand même vendu leurs activités énergétiques pour 700 millions d’euros. Le groupe confirme donc, par cet acte, sa supériorité sur le marché de la grande distribution belge."

Ça, c’est pour le volet stratégique. Tactiquement, cette reprise permet également à l’entreprise de renforcer sa position sur les plus petits formats de magasins, mais aussi d’accroître sa présence en milieu urbain.

Ce qui étonne cependant, c’est que cette opération s’éloigne quelque peu de certaines déclarations de Jef Colruyt. Sur son site internet, Gondola rappelle que le patron n’avait pas nécessairement l’intention de reprendre, en bloc, une enseigne concurrente. La raison ? La difficulté de concilier des cultures d’entreprise, parfois très différentes.

Avec deux tiers des points de vente Match et Smatch passés sous bannière Colruyt, on peut sans conteste affirmer que le vent a tourné.

"Pour bien comprendre, il faut rappeler ici que Jef Colruyt a récemment cédé les rênes de l’entreprise à Stefan Goethaert. Cette reprise, c’est donc un impact de cette nouvelle génération à la tête de la société. C’est la marque d’un nouveau CEO et de sa stratégie pour le groupe, qui est une stratégie de développement en avant de la part de Colruyt."

Des enseignes plus fortes

Après de nombreux bouleversements dans le secteur, et notamment la reprise de Mestdagh par Intermarché, assiste-t-on à une redéfinition du paysage de la grande distribution ? "Plus qu’une redéfinition ou un redécoupage, on est plutôt dans une consolidation du paysage."

Car il y aura, nécessairement, de moins en moins d’enseignes en Belgique. Leur diversité sera plus restreinte, analyse le spécialiste. "On sera face à des enseignes beaucoup plus fortes et beaucoup plus grandes." Cyniquement, le groupe qui n’achète pas de nouvelles enseignes aujourd’hui est contraint de vendre les siennes. "Il n’y a plus de place pour les petites enseignes. Ce marché composé exclusivement de gros acteurs, c’est ce que je prédis depuis cinq ans. Après la crise du Covid - comme après la crise financière - j’avais dit qu’on allait assister à une phase de consolidation du secteur, et c’est exactement ce qui est train de se passer!"

Le mouvement entamé devrait donc se poursuivre, y compris pour les autres enseignes de Louis Delhaize.

"Cora, Delitraiteur : on va assister à un démembrement du groupe! Même si il y aura quand même une continuité au niveau du personnel. (...) Louis Delhaize avait de très beaux magasins, mais a fait des erreurs stratégiques. Pour donner une image, le groupe sera désormais subdivisé en plusieurs appartements, destinés à être vendus séparément. C’est inévitable."