Ne plus protéger le loup en Europe est scientifiquement injustifiable, disent des scientifiques

Chaque année en Europe, des milliers de fermiers sont blessés ou tués par un bovin. "Faut-il pour autant interdire les élevages ?", interroge Joachim Mergeay. Le professeur associé à la KU Leuven et spécialiste de l’évolution et de la conservation de la biodiversité à l’ Institut flamand de recherche sur la nature et la forêt concède que son exemple est caricatural et quelque peu irrationnel. Mais il renvoie aux récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne concernant les loups qui le sont tout autant, estilme-t-il.