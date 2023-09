Les plus de 65 ans sont invités à se protéger contre la grippe, le Covid et les infections à pneumocoques

"I l ne faut plus seulement songer au vaccin contre la grippe", a prévenu Yves Van Laethem, président du CSS. Il faut également penser aux vaccins contre le Covid-19 et les infections à pneumocoques. L’individu doit avoir le même réflexe qu’avec sa voiture, qu’il doit préparer à l’approche de la saison hivernale en l’équipant de pneus hiver et d’antigel."

Risque de complications sévères

La vaccination protège les plus de 65 ans, et les personnes présentant un ou plusieurs facteurs de comorbidité, des formes de complication sévères nécessitant une hospitalisation aux soins intensifs.

Concernant la grippe et le Covid, il s’agit de pneumonies ou d’insuffisances respiratoires. Une infection à pneumocoque peut, elle, dégénérer en septicémie ou en méningite. Seulement 18 à 32% du groupe cible adulte sont vaccinés contre ce type d’infections respiratoires.

En 2019, plus de 6 000 personnes sont décédées des suites d’une infection des voies respiratoires inférieures ou d’une pneumonie. Cette dernière est la cause la plus fréquente de décès chez les personnes âgées.

Ce n’est pas sans raison que le CSS cible les plus de 65 ans: le risque de décéder du Covid est 140 à 340 fois plus élevé chez ces dernières que chez les 18 à 29 ans, annonce le CSS sans préciser si ce chiffre ne concerne que les personnes atteintes de comorbidité. Pour ce qui est de la grippe, les décès causés par des complications concernent pour 90% des cas des personnes de plus de 65 ans.

Quels vaccins ?

Contre la grippe, il existe quatre vaccins quadrivalents composés d’antigènes contre deux souches les plus courantes de type A et contre deux souches de types en circulation. L’un de ses vaccins qui contient une quantité plus importante d’antigènes et induit une réponse immunitaire plus forte est destiné aux personnes résidant en maison de repos et maison de repos et de soins. Une seule injection annuelle dès la mi-septembre.

Contre le Covi d -19, un seul vaccin est actuellement disponible, le vaccin ARN bivalent de Pfizer, composé de la souche originelle de Wuhan et de la souche XBB1.5 "père ou grand-père de la souche du variant qui circule actuellement", précise Yves Van Lathem, président de CSS. Ce dernier vaccin augmente jusqu’à dix fois le taux d’antigènes". Une seule injection dès la mi-octobre.

Il est possible d’administrer conjointement le vaccin de la grippe et celui du Covid. Tous deux offrent une protection de 6 à 12 mois, rappelle le CSS.

Contre les infections à pneumocoques, quatre vaccins sont actuellement, autorisés, administrables en une seule injection ou bien à un an d’intervalle. Le choix de l’un ou l’autre dépend de l’âge de la personne, de son état de santé, si elle a déjà reçu une primovaccination… Ce vaccin ne doit pas être répété tous les ans. Un rappel est parfois conseillé après quelques années pour les personnes plus fragiles. Souvent préconisé avant l‘hiver, il peut cependant être injecté tout au long de l’année.

Le vaccin contre le Covid est gratuit pour tout le monde, ceux contre la grippe et les infections à pneumocoques peuvent être remboursés, à certaines conditions.