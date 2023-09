L’animateur Stéphane Plaza accusé de violences sur 3 anciennes compagnes

Contactée par Mediapart, Hélène Plumet, l'avocate de Stéphane Plaza, évoque de son côté "des allégations totalement extrapolées, voire mensongères" et des "accusations fantaisistes". Elle confirme que les accusatrices sont "trois femmes qu’il a fréquentées" mais "qui, finalement éconduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens".

Un récit glaçant

Le premier récit est celui de Jade, qui aurait été en couple avec Stéphane Plaza pendant plusieurs années. En avril 2022, Stéphane Plaza l'aurait physiquement agressée et blessée après qu'elle aurait révélé leur relation. "Il m’a dit très calmement : 'On va parler une dernière fois de ce qui s’est passé'. Puis il s’est levé d’un coup et s’est mis à me hurler dessus, à quelques centimètres de mon visage", a écrit cette jeune femme."Par réflexe de défense, j’ai mis les mains devant moi, à hauteur de mon torse. Il a alors saisi ma main au niveau des doigts et les a retournés avec violence. J’ai hurlé de douleur. Trois de mes doigts pendaient, ils sont devenus rapidement violets et gonflés, décrit Jade, dont le prénom a été changé. Après m’avoir blessée, il a continué à me crier dessus : 'Arrête de pleurer, comédienne ! Tu fermes ta gueule, je te l’ai déjà dit, tu n’as pas à parler de moi ! Pourquoi tu parles ?!'."

Dans des échanges SMS entre l'animateur et Jade, Stéphane Plaza reconnaît l'avoir agressée et s'en excuse. Selon elle, il "exerce des manipulations, des pressions et des maltraitances" pour "faire cohabiter plusieurs relations sérieuses en même temps". "Traumatisée", elle n'a pas voulu porter plainte "par crainte de la médiatisation".

Une deuxième femme a déposé une main courante pour des menaces et des agressions. La troisième à s'exprimer dans les lignes de Mediapart explique avoir été agressée lorsqu'elle a découvert son infidélité. "Il est devenu fou, il a pété un câble. Il a levé sa fourchette dans ma direction et s’est mis à me menacer. J’ai tout ravalé et j’ai arrêté d’en parler car il m’a fait très peur", raconte-t-elle.

Sollicité par Mediapart, Stéphane Plaza n’a, lui, pas souhaité répondre aux questions de nos confrères.