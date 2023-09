La Belgique lâchera-t-elle des F-16 pour l’Ukraine ?

Nos collègues de la VRT ont été plus vite que la Défense et ont effectué leur propre analyse publiée ce mercredi. Leur conclusion: "VRT NWS a eu accès aux données détaillées de la flotte et les a soumises à des experts ayant une longue expérience. “Notre pays peut en effet faire don de F-16 à l’Ukraine, si ce pays le souhaite”, a confirmé un officier supérieur en activité. "

Entre deux et quatre avions, selon Clarinval

Pour David Clarinval, il semble assez évident que la Belgique pourrait "mobiliser entre deux et quatre F-16 dès l’année prochaine. Selon nos informations, il y a des chances que ce soit possible. " D’autant plus que la Belgique dispose encore de 45 F-16 qui ne doivent pas être mobilisés en permanence.

Georges Dallemagne, député Les Engagés aurait aimé entendre la ministre de la Défense, la socialiste Ludivine Dedonder, sur ce sujet en commission défense ce mercredi. L’annulation de la réunion n’a pas manqué d’agacer le parlementaire. "Ça fait deux mois qu’on n’a pas pu interroger les ministres dans les commissions des affaires étrangères et de la défense alors qu’on a des dossiers chauds… C’est assez pathétique dans ce pays quand on voit qu’on parvient à réunir une commission pour les pipis d’un ministre…"

Dallemagne: "une aide lamentable"

Le dossier chaud en question, c’est bien la guerre en Ukraine. Et Dallemagne répète que notre aide est insuffisante au regard de celle apportée par nos voisins. Et visiblement, il n’est pas le seul à penser de la sorte: "Le 24 août, date de la fête nationale de l’Ukraine, elle a posté une vidéo spécialement dédiée aux 21 pays qui l’ont aidée. La plupart des pays européens y figuraient - le Luxembourg et les Pays-Bas, par exemple – mais pas la Belgique ! On a un niveau d’aide qui est lamentable. L’aide réelle livrée à l’Ukraine, c’est 210 millions d’euros alors qu’on valorise nos anciens camions et blindés. "

Pour le député des Engagés, seuls 11 avions de chasse sont nécessaires à assurer les missions prévues d’ici 2024. "On céderait une douzaine d’avions à l’Ukraine que cela ne gênerait pas notre niveau d’ambition. Cela nous permettrait d’avoir de la crédibilité sans puiser dans les caisses de l’État."

Les F-35 livrés en 2024 mais une fête en 2023 !

Un des freins évoqués pour ne pas donner suite à la demande ukrainienne, c’est le retard dans la livraison des F-35. Les deux premiers avions auraient dû être livrés par Lockheed Martin en décembre prochain. La livraison a été retardée à la mi-2024 en raison d’une série de tests complémentaires qui doivent être effectués. Selon toute vraisemblance, les avions seront bien assemblés dans les temps mais ne disposeront pas des autorisations de vol. En dépit du bon sens, Lockheed Martin a maintenu la cérémonie de remise des deux premiers avions à la Belgique pour le mois de décembre. "Oui, nous allons de l’avant avec le projet de présenter l’avion au client en décembre comme prévu initialement, nous confirme le constructeur américain. Concernant votre question sur la livraison des deux premiers avions, nous n’avons pas pour l’instant de dates précises quant à la livraison prévue des avions belges. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Joint Program Office pour tenir le client belge étroitement informé des progrès réalisés sur le TR-3."