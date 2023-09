Faut-il bannir des villes les agences de paris?

Loin des écoles

"L’article 43/5 de la loi des jeux de hasard stipule qu’il faut veiller à ne pas établir l’emplacement de l’établissement de jeux de hasard de classe IV (les agences de paris, NDLR) à proximité d’établissements d’enseignement, d’hôpitaux et d’endroits fréquentés par des jeunes, sauf dérogation motivée par la commune", détaille Sylvie Smoos, conseiller expert de l’Union wallonne des Villes et communes, laquelle met d’ailleurs à disposition de ses membres un modèle de la convention à passer entre la commune et tout nouvel établissement de jeux.

C’est aussi sur cette base légale que la Ville de Liège, qui compte 28 agences de paris, a adopté début septembre une circulaire visant à empêcher toute installation de celles-ci à proximité des endroits fréquentés par les jeunes. "Si l’établissement existait déjà avant, il va être compliqué de l’interdire pour la suite", souligne néanmoins Sylvie Smoos.

Cette convention doit cependant être renouvelée tous les trois ans, ce qui donne une marge de manœuvre. Après Liège, "d’autres communes wallonnes envisagent de prendre ces mesures", explique Magali Clavie, la présidente de la Commission des jeux de hasard, confirmant une tendance "qui a commencé en Flandre". Selon le rapport annuel de cette Commission, la Belgique comptait, fin 2022, 585 licences pour des établissements de classe IV et aucune nouvelle licence n’avait été octroyée dans l’année. 55 ont été renouvelées mais 37 restaient en attente, faute de pouvoir présenter la fameuse convention signée avec la commune concernée.

Des règles pas très précises

Mais la présidente souligne aussi combien le texte de loi est sujet à interprétations. "On parle d’endroits fréquentés par les jeunes, cela peut-être très très large. Est ce que ça concerne un cinéma, une salle de sport ? C’est laissé à l’appréciation. Même chose pour la notion de proximité. Est-ce 100 ou 200 mètres ? Mais il y a de toute façon un contrôle d’âge, à 18 ans, qui doit être très strict."

Une commune peut aussi fixer des heures d’ouverture d’une agence de paris située à proximité d’une école, de sorte que les jeunes ne puissent s’y rendre pendant ou peu après les heures de cours. Certaines agences font valoir des activités en soirée, et peuvent estimer qu’un écartement total n’est pas nécessaire.

Dégâts sociaux

La commune, si elle donne son autorisation, doit légalement la motiver, en dépit de son pouvoir discrétionnaire. Maais elle ne peut pas non plus faire fi de la liberté de commerce, et il ne faut pas oublier qu’elle profite, elle-même, des taxes.

"Les gens tombent dans la pauvreté et s’endettent lourdement. Et cela peut entraîner des problèmes mentaux et sociaux", justifiait pour sa part le bourgmestre CD & V de Genk, Wim Dries. Les spécialistes évaluent que pour un joueur addict, six personnes de son entourage sont touchées.

Face au bourgmestre limbourgeois, un propriétaire de d’agences de paris, dont plusieurs ont été contraintes à fermer, a saisi le Conseil d’État. Il défend l’emploi dans ses établissements, et dit craindre que ses clients se reportent sur les circuits illégaux de jeux en ligne.

"N’importe qui, avec un téléphone portable dans la main, peut commencer à jouer, argumente-t-il. Peut-être le bourgmestre veut-il aussi supprimer les téléphones portables ?"

Ne plus voir les agences peut aider

"Plus on est jeune, plus on est susceptible de développer une pratique à risque, c’est-à-dire qui a des conséquences, financières, sur le couple, l’absentéisme, etc. Et pour pas mal de jeunes, après les billets à gratter, les paris sportifs sont la porte d’entrée", estime François Mertens, psychologue à l’ASBL Pelican, spécialisé dans l’addiction aux jeux, et animateur du site joueurs.aide-en-ligne.be.

Une étude de 2016 estimait à 400 000 le nombre de joueurs à risques en Belgique, dont 80 000 avec des soucis de dépendance.

Selon François Mertens, les interdictions visant les agences de paris vont dans le bon sens. "Ce n’est pas une mauvaise idée dans l’absolu, dit-il. Nous avons trois leviers principaux de prévention: l’accessibilité, la publicité et la question financière. Et c’est vrai qu’interdire les établissements va réduire l’exposition au jeu. Le fait de ne pas voir les agences peut aider les parieurs à ne pas être tentés".

Toutefois, "si c’est une mesure isolée, je ne suis pas sûr que cela aura énormément d’impact", estime comme d’autres le spécialiste. "De plus en plus de librairies proposent des paris et la tendance va vers les paris en ligne, qui représentent les deux tiers du total. Un des critères addictifs, c’est la vitesse, le temps entre la mise et le résultat. Avec les possibilités de parier en direct de plus en plus rapidement, les pratiques deviennent de plus en plus accrocheuses."

66% de joueurs en ligne

Les paris représentent à eux seuls un tiers (33,6%) du revenu des jeux "terrestres", suivis par les bingos et les machines de cafés, les salles de jeux et les casinos. Mais alors que le off line représentait encore les deux tiers (64%) de l’ensemble du marché des jeux de hasard en 2017, les proportions se sont inversées, pour arriver à 66% de jeux en ligne en 2021, avec là une domination des casinos.

La limite d’âge pour parier en agence est de 18 ans. Il avait été question au Parlement de généraliser une limite à 21 ans pour l’ensemble des jeux de hasard, "mais la proposition ne fait pas l’unanimité", souligne la présidente de la Commission des jeux de hasard, Magali Clavie. Selon elle, "les jeunes qui font des paris ont tendance à le faire en ligne et s’ils veulent parier en terrestre, ils le font essentiellement dans les librairies, qui ont les mêmes machines que les agences, plutôt fréquentées par des personnes plus âgées." C’est aussi en ligne, dit-elle, "qu’il y a la meilleure protection, car il faut la carte d’identité pour s’inscrire, même si on ne peut pas exclure que de fausses identités soient utilisées." Une réglementation est d’ailleurs à l’étude "pour que l’inscription en ligne devienne infaillible."