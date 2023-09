F-16 belges en Ukraine: "La Belgique traîne les pieds"

"S i notre sécurité est en danger, c’est de ce front-là que ça viendra. Si tous les pays avaient aidé l’Ukraine comme la Belgique, l’Ukraine serait complètement envahie par la Russie." On s’y attendait quelque peu et la question de l’envoi d’avions de chasse belges F-16 aux forces ukrainiennes s’est invitée à la séance plénière de la Chambre ce jeudi après-midi. C’est Georges Dallemagne (les Engagés) qui était particulièrement remonté. Il continue: " quand la Belgique traîne les pieds, ce n’est pas pour des raisons techniques mais pour des raisons politiques. " Les raisons techniques, c’est le fait que certains de nos F-16 approchent et ont même dépassé les 8 000 h de vol. Ce qui les mène tout droit vers la fin de vie. Mais le député a une autre analyse: "Les 8 000 h de vol sont théoriques. Les deux premiers qui vont être déclassés peuvent encore voler 2 000 heures de plus."