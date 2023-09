"Vous avez menti!" : le projet de loi transparence voté dans un brouillard de suspicion

C’est fait : la majorité a voté ce mercredi son projet de loi révisant le cadre législatif en matière de transparence administrative. Un projet voté en catimini (la discussion n’était même pas à l’ordre du jour), et qui ne prévoit pas - c’était attendu - de rôle contraignant pour la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs. Au grand dam des associations (journalistes, archivistes, etc.), voire de la Commission européenne, qui plaident pour une telle initiative, seule à même de garantir aux citoyens une possibilité d’accès à des documents (marchés publics, gestion de crise, etc.), que le fédéral renâcle bien souvent à donner. Même, et surtout, quand la CADA donne tort à l’État...