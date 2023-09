Mais, ce mercredi, c’est le volet des dommages et intérêts (aspect civil) de cette cour d’assises qui débute. L’objectif: déterminer la réparation financière à laquelle chaque victime a droit. On imagine que cette procédure risque de s’éterniser compte tenu du nombre de parties civiles impliquées dans ce procès. " La réparation est toujours insatisfaisante, constate Luc Hennart, porte-parole de la cour d’assises des attentats. Si vous avez perdu un membre de votre famille, il faut déterminer comment cela va se traduire en espèces: la perte d’un enfant ou d’un conjoint, combien est-ce que ça vaut ?"

Ce n’est pas pour autant que les trois magistrats professionnels de cette cour d’assises vont analyser le cas de chacune des centaines de victimes et parties civiles. "Il y a déjà un gros travail qui a été fait et beaucoup d’expertises médicales ont été réalisées, constate un avocat de parties civiles, Guillaume Lys. Le taux d’invalidité a déjà été fixé pour de nombreuses victimes et on a ainsi une ‘documentation’ de base. Mais les dommages sont très variables ; peut-être aura-t-on certaines surprises. Des victimes ont été très peu indemnisées ; notamment à Zaventem. Peut-être pourront-elles prétendre à une indemnisation plus grande."

Généralement, la plupart des victimes ont déjà été indemnisées par les assurances de la STIB (métro) ou de l’aéroport de Zaventem. "Le principe: si vous avez obtenu réparation de votre dommage par une compagnie d’assurance, vous ne pouvez plus réclamer de réparation, constate Luc Hennart. Et l’assureur qui aura réparé a la possibilité d’introduire des actions récusoires."

Indemnisation "insuffisante" des assurances

Qui est le principal débiteur ? Ce sont les condamnés mais il est très probable que tous soient insolvables. Dans ce cas, c’est le fonds d’indemnisation des victimes qui interviendra. " On ne pourra rien réclamer aux accusés, analyse l’avocat Guillaume Lys. Le reste relèvera de la commission d’aide financière. L’intervention des assurances a été généralement très insatisfaisante. L’enjeu, c’est de mettre un chiffre sur un dommage vécu. Et, dans ce cas, ça passe par un juge qui aura une position plus équitable. "

Pratiquement, l’audience de ce mercredi se déroulera au Justitia, le site qui a accueilli les débats du volet pénal. "C’est une partie plus administrative. C’est là que vont se régler les échanges de conclusion entre les parties, " complète Luc Hennart. Il faudra ensuite fixer un agenda: "quelques audiences seront nécessaires en raison du nombre d’intervenants. "