Les banques belges bientôt obligées de relever leurs taux d’intérêt sur l’épargne ?

Il y a quelques semaines, écologistes et socialistes ont en effet remis quatre propositions de loi visant à imposer, légalement, un taux d’intérêt minimum sur les livrets d’épargne (lire ci-contre). Afin de nourrir et de clarifier le débat, des auditions étaient organisées ce mercredi, en commission Finances et Budget de la Chambre. L’objectif ? Entendre un panel d’acteurs sur la question, tels que Febelfin, Test Achats, Financité, mais aussi des académiques.

Sans surprise, la Fédération belge du secteur financier se montre très frileuse sur le sujet. "Nous voulons démontrer que ce n’est pas une bonne idée de régler la question des taux d’intérêt légalement, annonçait d’emblée Karel Baert, le CEO de Febelfin. Agir de la sorte, c’est considérer qu’il existe une banque type. Or, ce n’est pas le cas! Avec une telle mesure, vous risquez d’impacter les banques de manières très diverses, et certaines beaucoup plus que d’autres. (...) Nous comprenons les attentes des épargnants, elles sont légitimes, mais le risque est que cette hausse mette en péril la stabilité du secteur. Et ça, ce n’est pas nous qui le disons, c’est la Banque centrale européenne!"

Sur les profits réalisés par les institutions bancaires belges, la fédération entend relativiser les chiffres, notamment sur base de comparaisons européennes. "Un exemple : si on observe les marges du secteur sur les crédits hypothécaires, on voit que la Belgique est en queue du peloton, par rapport aux autres pays. Sur les prêts aux entreprises, nous sommes dans la deuxième moitié du peloton. Il n’y a donc pas de sur-bénéfices!" Karel Baert le martèle d’ailleurs dans son exposé : le secteur ne s’enrichit pas sur le dos du particulier, singulièrement de l’épargnant. "Quand on évoque des milliards de bénéfices, il faut toujours les mettre en perspective avec la dimension de la banque. Ce n’est pas nécessairement exorbitant. Par ailleurs, les bénéfices des banquiers belges ne sont pas excessifs, au regard de la situation européenne."

Des banques très différentes

Cette notion d’hétérogénéité des banques, ainsi que la difficulté d’imposer un seuil unique à toutes les institutions bancaires, n’est pas contestée par les académiques auditionnés hier.

La hausse des taux d’intérêt s’avère effectivement compliquée à gérer, car elle n’aura pas la même incidence, selon les acteurs. "Le paysage bancaire belge est effectivement très hétérogène, avance Éric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management de Paris et Lille. Une banque qui a une grande partie de son financement sous forme de dépôts d’épargne et ses contreparties sous forme de prêts hypothécaires peut avoir davantage de difficultés à absorber le choc d’une hausse des taux d’intérêt sur l’épargne."

Le professeur a analysé les comptes des banques belges pour détailler son propos : "Clairement, BNP Paribas Fortis n’est pas VDK Bank. Nous avons, en Belgique, de grandes banques aux activités très diversifiées, comme BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC, pour lesquelles l’épargne est une partie importante, mais pas majoritaire de leur financement." À l’inverse d’autres banques, plus petites, s’avèrent nettement plus dépendantes du financement par les dépôts d’épargne. "Elles seraient alors davantage touchées si le législateur prenait une initiative contraignante sur le relèvement des taux d’intérêt."

Des taux jusqu’à 5%

Il n’empêche que la Banque centrale a récemment porté son taux de dépôt à 4%, un sommet historique. Le hic, c’est que cette augmentation ne se répercute pas sur le portefeuille des épargnants. La Belgique occupe à cet égard le bas du classement européen, avec un taux de 0,49% sur l’épargne, en juillet dernier.

Malgré les difficultés qu’implique une mesure législative, Éric Dor estime que les banques pourraient tout à fait relever leurs taux. "J’ai fait un petit calcul - qui a ses limites - sur base des données annuelles des banques, pour 2022." La conclusion de cette analyse est assez saisissante : "L’idée de ces calculs est d’estimer jusqu’où les banques pourraient aller, sans se mettre en perte. J’ai essayé de savoir quel supplément de taux d’intérêt elles auraient pu offrir."

Sans citer de nom, "une banque très diversifiée aurait pu augmenter jusqu’à 5% le taux moyen qu’elle offrait sur ses dépôts d’épargne, alors que pour une autre, plus petite, 0,69% était le maximum. (...) Concrètement, toutes les banques peuvent néanmoins augmenter le taux d’intérêt qu’elles offrent sur les dépôts d’épargne, mais avec une ampleur qui diffère."

"Une répression financière"

Pour le spécialiste comme pour les autres acteurs entendus hier – c’est notamment le cas pour Test Achats et Febelfin – la situation des épargnants belges est aujourd’hui préoccupante. "Il y a un fort ressentiment populaire à l’égard de l’écrasement des taux sur les dépôts d’épargne, observe Éric Dor. Il faut se rendre compte de la répression financière qui s’est abattue sur les épargnants depuis la crise de 2009."

Selon les données d’Eurostat, les revenus d’intérêt des ménages se sont littéralement effondrés depuis lors. "Si on avait gardé les mêmes montants que ceux qui avait cours en 2009, les ménages auraient reçu 88 milliards d’euros de plus!" L’expert estime même que l’équilibre social entre épargnant et emprunteur a été mis à mal ces dernières années, en faveur de l’emprunteur.

"Or, les épargnants ne sont pas nécessairement riches! Pensons aux retraités qui voulaient avoir un petit supplément grâce aux taux sur leur épargne, et qui ne peuvent pas en profiter! L’écrasement de l’épargnant a été énorme!"

Rétablir l’équilibre

Plusieurs pistes ont été avancées par les experts hier pour rétablir l’équilibre. Test Achats évoque d’abord la nécessité de simplifier le compte d’épargne qui correspondrait à un taux unique, sans prime de fidélité. "La prime de fidélité peut laisser penser que les banques offrent beaucoup à leur clients, alors que ce n’est pas le cas. Il y a donc lieu de simplifier cela afin de ne pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur. Simplifier le compte d’épargne serait déjà une manière de rétablir la concurrence", avance Nicolas Claeys, expert chez Test Achats.

Les différents intervenants s’accordent aussi, généralement, sur l’intérêt de ne pas mieux rémunérer la totalité de l’épargne, mais d’établir un plafond, de l’ordre de 10 000 euros par exemple, qui semble plus réaliste.

Sur l’idée d’instaurer un taux d’intérêt minimal, en termes absolus, il y a encore débat. "Nous avons proposé de partir du taux de la BCE moins 1%, mais nous sommes d’accord d’en vérifier la faisabilité par rapport aux petites banques", a conclu Test Achats.