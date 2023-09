Débrief du jour : Tentative de meurtre à la gare | GAIA devant le McDo de Namur | Violente tornade mortelle en Chine

La gare de Jambes a été le théâtre d’une tentative de meurtre, indique le parquet de Namur. Dès sa descente du train, un homme né en 2003 a été pris à partie par un autre jeune, encore mineur d’âge, qui l’a saisi par le cou. Les deux jeunes sont alors tombés au sol.

2. GAIA devant le McDo de Namur: “Les gens qui se soucient du bien-être animal ne devraient pas aller chez McDonald’s” (vidéo)

GAIA a mené une action pacifique devant le Mc Do de la place de la Gare, à Namur. Le but: sensibiliser les passants au bien-être animal et en particulier à celui des poulets.

3. Les syndicats du personnel de l’aéroport de Charleroi déposent un préavis de grève

Le front commun syndical représentant le personnel de l’aéroport de Charleroi (BSCA) a déposé un préavis d’actions et de grève d’une durée de 15 jours, a-t-on appris ce mercredi auprès d’Yves Lambot, secrétaire permanent de la CNE, confirmant une information de Sudinfo. Le conflit tourne autour d’une “prime pouvoir d’achat” de 750 euros.

4. Chine: une violente tornade fait 10 morts et plusieurs blessés (vidéos)

Une tornade dans l’est de la Chine a fait dix morts et plusieurs blessés graves, ont annoncé mercredi les médias d’État dans un nouveau bilan, ce qui constitue le dernier événement météorologique extrême à frapper le pays.

5. Euro de cyclisme: Alec Segaert conserve son titre de champion d’Europe du contre-la-montre chez les espoirs

Comme l’an dernier, Alec Segaert est devenu champion d’Europe du contre-la-montre chez les espoirs mercredi. Double vice-champion du monde aussi contre le chrono chez les moins de 23 ans, Alec Segaert, 20 ans, a devancé deux Danois après avoir parcouru les 20,6 km en 22 minutes et 2 secondes à une moyenne de 56,097 km/h. Carl-Frederik Bévort est 2e à 38 secondes et Gustav Wang 3e à 52 secondes.