Certification obligatoire pour les installateurs: le nouveau couac du photovoltaïque

Cette certification, le secteur du photovoltaïque y est favorable car elle doit permettre d’écarter des installateurs plus opportunistes à profiter du boum du photovoltaïque que réellement qualifiés pour ce genre de chantier.

Mais il y a un os… Les quatre organismes agréés en Wallonie (Cefortec en région liégeoise, ZAWM à Eupen, Forem Environnement à Mons et l’IFAPME Namur-Brabant wallon) ont été pris de court et ne suivent pas au niveau des demandes de formation de la part des entrepreneurs.

À L’IFAPME Namur-Brabant wallon, 200 entrepreneurs sont ainsi déjà sur liste d’attente. Ce qui porte à près de deux ans le délai avant de pouvoir entamer cette formation de 56 heures dispensées sur trois mois. Et la situation est similaire dans les autres centres certifiants.

"Le problème, c’est qu’on n’a absolument pas été informé que cette certification devenait obligatoire, déplore Kimberley Mahaux, responsable formations continues à l’IFAPME. On ne l’a compris que lorsqu’on a vu affluer énormément de demandes." Le centre qui n’organisait alors que 1 à 2 sessions de formation par an auparavant a dû s’organiser en urgence pour répondre à la demande. Elle a ainsi programmé 8 sessions d’ici juin 2024. Mais il faudrait 14 à 16 sessions pour répondre à la demande actuelle rien qu’en région namuroise et Brabant wallon ! "Le problème c’est que nous devons recruter des formateurs qui sont des professionnels eux-mêmes certifiés, dit Kimberley Mahaux. Mais la demande en installations photovoltaïques est importante et ils sont donc peu disponibles pour donner cours. C’est un peu le serpent qui se mord la queue…" Le Forem, qui cherche aussi à dédoubler son offre de formation vu la forte demande est confronté au même problème.

Un couac une année cruciale pour le secteur

Chez Techlink, la fédération du secteur des fabricants, installateurs-électriciens, on a fait remonter la problématique à l’administration wallonne et chez le ministre de l’Énergie Philippe Henry "Car le gros problème c’est que le gouvernement a voté cette disposition et n’a prévenu personne, dit Arnaud Étienne. Et quand on a vu que l’arrêté était d’application directement fin mars, ça a été le choc, on n’y croyait pas !" Cette mesure, qui vaut également pour les sous-traitants et faisait partie d’une annexe de l’Arrêté du gouvernement wallon de janvier 2023 concernant le PEB, est passée inaperçue de tous.

Une fois encore, le secteur est favorable à cette certification, dit le manager transition et énergies renouvelables chez Techlink. "Beaucoup d’entreprises sont d’ailleurs déjà certifiées, dit-il. Mais pour ceux arrivés plus récemment sur ce marché ou qui placent des installations PV de manière occasionnelle, ne pas pouvoir obtenir cette certification pose problème. Venir avec cette mesure de cette façon alors que 2023 est une année cruciale (NDLR: dernière année pour intégrer le système du compteur qui tourne à l’envers), c’est inconcevable !"

De nombreux membres de la fédération des fabricants, installateurs-électriciens ont d’ailleurs stoppé leur activité dans le photovoltaïque car ils n’ont pas pu entrer dans le processus de formation-certification, note Arnaud Étienne. Un comble quand on connaît les délais auxquels les consommateurs wallons sont confrontés pour trouver un entrepreneur disponible pour installer des panneaux. "C’est un nouveau couac dont le photovoltaïque ce serait bien passé."