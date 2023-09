Des prisons toujours plus surpeuplées

250 détenus à même le sol

Début 2022, 281 lits supplémentaires ont été ouverts dans 16 établissements sur les 35 que compte le pays. L’an dernier, 250 détenus dormaient à même le sol. La plupart d’entre eux se trouvaient dans des prisons flamandes, les plus surpeuplées du pays. La palme de la densité carcérale revient à la prison de Bruges.

"Ce sont les maisons d’arrêt, les prisons qui accueillent les personnes en détention préventive ainsi que les courtes peines qui affichent un taux de surpopulation élevé", précise Sarah Grandfils, membre du bureau du CCSP.

Faute de pouvoir repousser les murs, les cellules individuelles accueillent 2 voire 3 personnes, celles de deux personnes en hébergent 3 ou 4 de plus.

Promiscuité, manque d’intimité et d’hygiène, dégradation des infrastructures, locaux trop petits ou inadaptés, réduction du temps passé à l’air libre (formation, travail, sports), accès restreint aux soins médicaux, régimes ouverts ou semi-ouverts difficiles à maintenir tout comme la séparation entre condamnés et prévenus, augmentation des tensions… La vie quotidienne et les droits fondamentaux des détenus sont lourdement impactés par la surpopulation.

La pression exercée sur le personnel pénitentiaire a généré, en 2022, un taux d’absentéisme élevé et fait exploser le nombre de jours de grève, 32 au total !

Maisons de détention à moitié vide

Paradoxe: depuis plusieurs années, les chiffres de la criminalité sont en baisse, or la surpopulation ne cesse d’augmenter. Notamment parce que le nombre de personnes qui ne sortent qu’après avoir purgé l’entièreté de leur peine ne cesse de croître, dénonce le CCSP: 420 en 2007 pour 812 en 2017.

Deux mesures récentes devraient encore alimenter la surpopulation carcérale : la suppression de la libération anticipée 6 mois avant la fin de la peine, mesure instaurée pendant le Covid pour éviter la surpopulation, et l’obligation d’exécuter les petites peines, de 6 mois à 3 ans.

"On annonçait l’ouverture de maisons de détention pour accueillir les personnes ayant de courte peine mais il n’y en a que deux qui sont actuellement opérationnelles: celle de Courtrai accueille 27 personnes et celle de Forest (Bruxelles) 10 alors qu’elles ont chacune une capacité de 57 places, souligne Sarah Grandfils. Pourquoi si peu alors que les prisons débordent ? Parce qu’il n’y a pas assez de personnel pour encadrer ces courtes peines".

La surpopulation, pas une fatalité

Pour le Conseil central de surveillance pénitentiaire, la surpopulation carcérale n’est pas une fatalité mais résulte d’une série de choix tant au niveau de la politique criminelle qu’au niveau des magistrats, de la détention préventive, du type de peine prononcé…

"Si on met moins de personnes derrière les barreaux et si on a les structures qu’il faut et le personnel nécessaire pour les encadrer, le problème de surpopulation est résolu, résume Sarah Grandfils. Ici, on ouvre toujours plus de places, on incarcère plus et on a moins de personnel. On maintient des lieux ouverts comme la prison de Saint-Gilles ou l’ancienne prison de Termonde qui est en train d’être réhabilitée pour accueillir de nouveau des détenus alors qu’elles étaient censées être fermées. On maintient ainsi autant les personnes détenues que le personnel dans des conditions de détention et de travail difficiles. On ne met pas les moyens là où il faut pour encadrer un plus petit nombre de personnes pour une détention significative avec des activités, de la formation, une préparation à la réinsertion par le biais des plans de détention. Des mesures que les services de l’administration pénitentiaire ne sont pas capables de mettre en œuvre actuellement."

"La prison modèle de Haren, une occasion manquée"

Rien ou presque à redire sur les infrastructures de la prison de Haren mais ce qui pose problème, c’est l’ encadrement, avance Sarah Grandfils, membre du bureau du CCSP. "Cette prison a ouvert de manière trop rapide par rapport à la disponibilité du personnel qui y travaille. C’est une occasion manquée d’ouvrir une prison qui présente des conditions de détention au niveau de l’infrastructure qui correspondent aux normes mais pour l’instant, le personnel est jeune, inexpérimenté, peu formé. Et le personnel expérimenté qui a accepté d’y être muté ne savait pas du tout à quoi s’attendre. C’est le problème, on ouvre prématurément certains lieux de détention sans avoir pris la mesure de ce que cela représente en termes de personnel, sans avoir des recrutements positif. Il n’y a pas assez de personnes qui postulent au niveau de l’administration pénitentiaire. C’est le cas aussi pour le personnel infirmier: l’aile psychiatrique de Saint-Gilles qui doit déménager à Haren, ne peut pas le faire car il n’y a pas suffisamment d’infirmiers pour pouvoir ouvrir l’annexe à Haren. Les personnes internées demeurent pour l’instant à Saint-Gilles dans des conditions dramatiques"

Les murs craquent déjà

Inaugurée le 30 septembre 2022, la prison de Haren peut accueillir 1 190 détenus. La plus grande prison du pays devait remplacer les prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael.

A la prison de Haren, prévue pour accueillir 749 hommes, il faut déjà aujourd’hui pousser les murs pour en loger 760. "C ertains d’entre eux doivent être placés dans des cellules de punition parce qu’il n’y a plus de place dans les cellules “normales”. C’est bien la preuve que dès que l’on ouvre une nouvelle prison, elle est occupée. Ce n’est pas une prison qui absorbe une surpopulation pour apaiser la situation dans les autres établissements pénitentiaires. Non, c’est une prison qui fait un appel d’air. Le nombre de détenus n’a pas freiné, ni stagné depuis l’année dernière. On est actuellement à 11 522 détenus pour 10 400 places".