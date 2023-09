"Les Wallons ne sont pas assez conscients des richesses de leur territoire"

Promouvoir le tourisme et l’image de marque de la Wallonie. Nous avons trois publics cible: les particuliers, le secteur MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) c’est-à-dire le tourisme d’affaires et les professionnels (Tour Operateurs, voyagistes, hôtels, attractions, etc.). Notre structure s’appuie sur une équipe de 80 professionnels avec deux bureaux belges, l’un à Namur (Wallonie) le second à Bruxelles (Flandre et Bruxelles) ainsi que cinq autres à Londres, Paris, Haarlem, Cologne et Milan. À côté, nous travaillons également des marchés d’opportunité tels que l’Espagne, les pays de l’Est, le Japon, les États-Unis, etc.

Quel est le marché du tourisme en Wallonie ?

C’est une économie qui occupe environ 80 000 emplois dont 59 000 ETP selon les dernières statistiques disponibles, cela pour un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros, soit 4,1% de la valeur ajoutée brute wallonne. En 2022, le secteur a enregistré 12 millions de nuitées, pour 9 millions de visiteurs dans les attractions payantes. On devrait rester sur la même tendance cette année.

Le covid a fait mal au tourisme ?

Incontestablement. Il y a eu des fermetures, des arrêts d’activité, des confinements qui ont privé de ressources de nombreux opérateurs. L’Observatoire wallon du tourisme (OWT) a estimé le manque à gagner à 29,8% entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2022. Paradoxalement, la crise sanitaire a incité les Belges à (re)découvrir la région, des Flamands sont venus séjourner en Ardenne, des Bruxellois et des Wallons ont visité des lieux qu’ils ne connaissaient pas ou avaient envie de revoir. Depuis la réouverture des activités, nous sommes revenus sur les tendances du pré-covid.

La météo maussade de cet été n’a pas plombé les résultats ?

Sur base des tendances qui nous reviennent, non. On est sur la même base que l’an passé, peut-être même légèrement devant. La force de l’offre wallonne, c’est de s’appuyer sur des attractions tant indoor qu’extérieures. Ce n’est pas comme dans les gorges du Verdon où vous n’avez pas de solution de repli. S’il pleut, vous pouvez faire plein d’autres choses !

Quelles sont les origines des visiteurs et leur contribution au chiffre d’affaires ?

Les Belges sont les premiers clients, c’est-à-dire Wallons, Flamands et Bruxellois. Ils devancent les Hollandais qui représentent 10%, avant les Allemands et les Français. Les Allemands sont ceux qui dépensent le plus pour leur séjour, une moyenne de 202 euros par personne et par jour, contre 70 en moyenne en tourisme de loisir, et 124 en tourisme d’affaires. Comme les Wallons se passent le plus souvent d’hébergement, nous travaillons à deux niveaux: élaboration avec les opérateurs de formules découverte d’une journée, pour augmenter la fréquence des excursions et allongement des durées de séjour.

Donnez-nous un exemple…

Le sentier GR des abbayes trappistes, un parcours de 173 km reliant Orval, Rochefort et Chimay où les moines brassent leurs bières. Avant, les visiteurs étaient invités à aller les déguster sur place, à tel endroit puis à tel autre. Maintenant, la randonnée offre une autre expérience.

Comment évoluent les besoins dans votre secteur ?

Le tourisme ne déroge pas à la règle, il est soumis à des changements. Nous avons défini deux axes prioritaires de travail pour le développer: nature et évasion d’une part, culture-patrimoine-talents et terroirs de l’autre. On voit aussi émerger de nouvelles tendances: une conscience écologique apparaît, le week-end à Barcelone perd du crédit auprès de certains publics. Notre atout en Wallonie, c’est de compter une grande densité d’activités et d’attractions. Il y a aussi ce qu’on appelle le tourisme tempéré. Les dérèglements climatiques nous amènent l’été des visiteurs qui craignent les chaleurs extrêmes ou les incendies qui se multiplient dans le sud de l’Europe. Cette transition représente une opportunité. Enfin, le changement des rythmes scolaires élargit les plages de loisirs. C’est un dernier élément dont nous devons réussir à tirer parti.

Constatez-vous une tendance à vouloir se rapprocher de la nature ?

Le slow tourisme, le van life (partir en camping-car), la calmothérapie (le bien-être qu’un animal apporte) représentent des attentes du consommateur. Nous nous y adaptons. La créativité fait que nous avons des formules vraiment originales comme le chariot à fondue, un restaurant hippomobile en Ardenne. Vous vous installez avec d’autres convives à la table d’une roulotte et vous mangez en route !

Les Wallons connaissent-ils suffisamment la Wallonie ?

Ça commence, VISITWallonia qui prendra ce nom en janvier en remplacement de Wallonie Belgique Tourisme y contribue par ses campagnes, son travail de maillage pour unir les acteurs. Mais les Wallons ne sont pas toujours assez conscients des richesses de leur territoire où tout se situe à moins d’une recharge de voiture électrique ou d’un plein de carburant. Patrimoine, folklore, bien-être, gastronomie, aventure, logements insolites: nous avons tout cela !

Comment communique-t-on efficacement en 2023 ?

Avant tout avec des suggestions qui rencontrent les attentes. Aujourd’hui, chacun veut faire son parcours touristique lui-même, les voyages organisés en groupe ont perdu du terrain. Nous devons inspirer. Ensuite, nous nous sommes adaptés aux nouveaux canaux de communication: applications mobiles, réseaux sociaux, influenceurs, créateurs de contenus. Nous baignons dans l’hybridation car au-delà des grands médias de masse, il faut garder des brochures et des dépliants pour rester présents physiquement dans l’espace public. Il y a enfin les salons professionnels, les événements: nous y sommes aussi !

Votre rapport à la Wallonie et aux Fêtes

1.Que représente pour vous la Wallonie ?

Une région qui est en train de se trouver. Elle a vécu des années compliquées. À une certaine époque, on était presque honteux d’être wallon. À présent, le dynamisme économique est là, l’envie et les investissements aussi: nouveaux hôtels, nouvelles activités touristiques. La Wallonie est belle, magnifique même, mais elle s’est longtemps refusée à le voir. En tant que pilote de drone et amateur de photo, je peux vous l’affirmer: nos paysages sont sublimes.

2.Vous sentez-vous wallon ?

C’est mon identité de cœur ! J’ai beaucoup circulé en Wallonie, j’ai travaillé aux quatre coins. J’y ai aussi habité plusieurs lieux. Si je dois me définir, je me sens d’abord Wallon. Avant tout Wallon.

3.Comment rendre la Wallonie encore plus attractive, plus "sexy" ?

Elle est attirante au naturel ! Elle doit redresser les épaules et arrêter de pointer ses défauts. Nous avons une offre touristique dont nous n’avons pas à rougir avec des dizaines de types d’activités et de logements sur un territoire dense en sensations… et pourtant très vert. La Wallonie doit être consciente et fière de sa Beauté naturelle et de ses atouts.

4.Citez-nous un ou deux coups de cœur

La Haute Meuse et la Haute Lesse. Je les aime car il y a l’eau et nous sommes aussi le pays de l’eau. Cela fait un bien fou de se reconnecter à la nature. Un endroit que j’adore c’est la maison du Scieur à Redu. On est isolé en forêt et proche d’un étang, tout ça à 8 kilomètres de la E411. Il n’y a rien de mieux pour se ressourcer.

5.Quel est votre coup de blues ?

La méconnaissance que beaucoup de Wallons peuvent avoir de leur région. Ils connaissent mieux certaines régions de France ou d’Espagne. On a tendance à aller faire à 1500 kilomètres ce que l’on peut faire chez nous. Reprenons conscience de nos trésors, de ce que nous offre notre région. Et ne nous en privons surtout pas !

6.Un lieu qui vous inspire, une ambiance ?

J’adore le Panorama à Namur, un restaurant panoramique avec vue plongeante sur la vallée de la Meuse… À Gauche, on y voit Namur, son activité, sa Culture et son folklore. À droite, au loin, on devine déjà l’Ardenne. C’est un spectacle grandiose, un moment de magie. Avec le plaisir de la gastronomie en prime.

7.Un souvenir lié aux fêtes de Wallonie ?

Ma découverte de la citadelle de Namur quand l’entreprise événementielle pour laquelle je travaillais dans le secteur privé avait été chargée d’organiser un feu d’artifice et une mise en lumière dans le cadre des Wallos. Je l’ai explorée de fond en comble, je l’ai même eue pour moi tout seul en dehors des heures d’accès public. Je peux parler de rapport intime (rires).