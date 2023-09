L’humanité dépasse une limite planétaire de plus en perturbant le cycle de l’eau douce

C’est donc aujourd’hui le cycle complet de l’eau qui a basculé dans un système incertain…

La viabilité de la Terre est en jeu

Car selon ce concept des limites planétaires reconnu par l’ONU et mentionné dans les rapports du Giec, à chaque fois qu’une des neuf limites planétaires est dépassée, les écosystèmes terrestres basculent en effet un peu plus dans une zone de fonctionnement qui ne garantit plus la viabilité de la planète pour l’espèce humaine. "Avec les limites planétaires, nous identifions les processus importants qui maintiennent la Terre dans les conditions de vie qui ont prévalu au cours des 10 000 dernières années, pendant laquelle l’humanité et la civilisation se sont développées", a expliqué l’autrice principale de cette dernière étude, Katherine Richardson, professeure à l’Institut du Globe de Copenhague.

Alors que deux autres limites – l’acidification des océans et la concentration des particules fines polluantes dans l’atmosphère – sont proches des seuils d’alerte, l’étude souligne aussi que les différents dépassements de limites s’amplifient mutuellement, réduisant plus encore les capacités de résilience de la planète. Pour revenir du bon côté de ces limites, soulignent les chercheurs, il faut absolument que nous fixions des limites à la quantité de déchets que nous rejetons dans l’environnement et à la quantité de matières premières vivantes ou non que nous en extrayons. Quand on sait que pour ce qui est de la limite liée à la biodiversité les extinctions d’espèces se produisent dix fois plus vite que le seuil recommandé, ce n’est pas gagné.