Enjeux et acteurs de la grève historique dans le secteur automobile américain

Cela pendait au nez des trois grands constructeurs américains que sont Ford, General Motors et Stellantis, en négociations depuis deux mois avec l’UAW (United Auto Workers), l’un des plus puissants syndicats d’Amérique : les travailleurs ont partiellement débrayé ce vendredi matin dans le Missouri, le Michigan et l’Ohio, en attendant de potentielles actions plus dures. Pour l’heure, quelque 13 000 membres de l’UAW (sur 145 000 concernés) observent une "grève debout", dans trois usines appartenant à General Motors, Ford et Stellantis.