Aide au développement: "La Belgique est le moins généreux"

La Belgique peut mieux faire, en matière d’aide au développement. Et, pour le CNCD-11.11.11, la Belgique doit mieux faire. Alors que se profilent les prochaines élections fédérales, la coupole rassemblant plusieurs dizaines d’ONG rappelle que notre pays n’est pas exemplaire au niveau de l’aide internationale dont l’objectif est de consacrer 0,7% de son RNB (revenu national brut) et la Belgique se situe à 0,45%. "C’est nettement inférieur à la moyenne de 0,57% de l’Union européenne, analyse Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD. Le montant a stagné au cours de cette législature. Ça ne correspond pas à la déclaration gouvernementale. Quand on regarde les pays d’Europe occidentale, la Belgique est le pays le moins généreux."