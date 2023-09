"Voitures chinoises" : une percée encore timide en Belgique

Autre exemple: même si le nom sonne anglais, MG est bien un constructeur chinois depuis 2006, et le rachat de la marque par SAIC, qui développe et produits ses voitures dans l’Empire du Milieu. La marque connaît une forte progression en Europe, tant avec ses modèles électriques que thermiques, vendus à prix compétitifs. Le blason anglais explique aussi en partie ce succès sur nos marchés, où MG devance largement des firmes purement chinoises, comme BYD, Aiways ou Seres, centrées sur les modèles 100% électriques. L’automobile chinoise s’est positionnée très tôt sur ce secteur "de niche" mais la part de marché de ces constructeurs chinois reste confidentielle en Europe: à peine 2% du total des voitures immatriculées en 2023, selon le spécialiste automobile JATO.

Méfions-nous des chiffres. Si l’industrie automobile chinoise est devenue le premier exportateur mondial de voitures durant les six premiers mois de 2023, devançant le Japon après avoir doublé l’Allemagne en 2022, elle est encore loin d’être un acteur majeur chez nous. Et nombre de ces voitures, en particulier les électriques, sont fabriquées par des constructeurs européens (BMW qui y produit sont iX3 mais aussi les Mini électriques, Dacia avec la Spring ou DS) et même américains puisque Tesla possède aussi une de ses usines en Chine.

Pas si bradées que cela

Et puis, sont-elles vendues à des prix outrageusement bas, les voitures électriques chinoises ? Pas vraiment, en fait. La moins chère du marché, la Spring (un peu plus de 20 000 €) est certes fabriquée en Chine, mais est vendue par les Français de Renault sous la marque Dacia. Pour une MG4, une des meilleurs rapports qualité-prix en électrique, il faut compter 32 285 €, tarif de base. Chez BYD, la petite Dolphin débute à 34 490 € et la compacte Atto à 37 990 €. Pas très loin, donc, du tarif plancher d’une Peugeot 208 électrique. Au-delà, les prix flambent et n’ont souvent rien à envier à la production européenne. Un SUV Aiways U5 débute à 46 512 €. On est alors dans les mêmes segments de prix que ceux d’une Volkswagen ID3, d’une Tesla Model 3 ou même d’une Hyundai Kona électrique.

Sur le marché belge (335 000 immatriculations au total fin août), l’Américain Testa reste très largement le premier pur vendeur de voitures électriques, avec plus de 8000 immatriculations. Les Chinois en sont très loin: Polestar (1249) et Lynk & Co (1159), mais ces marques sont liées à Volvo. En forte progression, MG a vendu un petit millier de modèles électriques entre janvier et juillet 2023, dont 434 MG4. Chez BYB, mal distribué, on en est à 334 unités, tous modèles confondus. Pour les autres marques chinoises, cela se limite à quelques dizaines d’immatriculations à peine.