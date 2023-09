Le Maroc se projette déjà dans l’après séisme

Les fouilles continuent au Maroc, notamment dans les régions les plus enclavées du Haut Atlas, où de nombreux villages étaient encore inaccessibles ce mercredi. Cinq jours après le terrible séisme qui a ravagé le pays et causé près de 3000 morts et plus de 5500 blessés, les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent à mesure que les jours passent.