La Libye victime d’un phénomène "medicane" plus intense

La survenance d’une telle tempête méditerranéenne n’est pas exceptionnelle en soi puisqu’il peut s’en produire une à trois fois par an. Ce qui frappe les esprits avec ce medicane (contraction de Méditerranée et hurricane, ouragan en anglais), c’est plutôt la quantité d’eau tombée, qualifiée d’extrême par les experts. En Grèce, où la plaine de Thessalie a été transformée en lac, il en est tombé jusqu’à 800 mm par m2.

Et en Libye, il est tombé jusqu’à 1000 mm d’eau entre dimanche et lundi.

"C’est l’équivalent de la pluviométrie en Ardenne… pour une année. C’est énorme !", donne en comparaison Dirk Hostens, météorologiste à l’Institut Royal Météorologique (IRM).

Autre comparaison éclairante: il est tombé dans les zones libyiennes touchées jusqu’à 100 fois plus d’eau en deux jours que ce qui tombe en moyenne lors d’un mois de septembre.

Sur un terrain désertique, donc quasi imperméable, un tel déluge se transforme instantanément en torrent destructeur.

Réchauffement des mers

"C’est la conjugaison d’un air polaire en altitude (-30 à -40 °C à 5 km) et de la température chaude de la mer qui forme un medicane", explique Dirk Hostens. Ces tempêtes méditerranéennes apparaissent généralement en septembre et octobre, quand la Méditerranée a emmagasiné la chaleur durant tout l’été.

Or, le flux de chaleur – et donc aussi d’humidité par évaporation – est particulièrement fort cette année, avec une température moyenne de l’eau de 28 °C. Les eaux libyennes sont ainsi 3 à 4 degrés plus chaudes que la normale. C’est donc un énorme réservoir d’énergie qui a alimenté la tempête Daniel avant qu’elle ne s’abatte sur les terres.

Pas plus mais plus forts ?

Avec le réchauffement climatique, des medicanes surviendront-ils plus souvent à l’avenir ? Des études ont montré que des océans et mers plus chauds de 3 ou 4 degrés engendraient des tempêtes apportant jusqu’à 20% d’eau en plus, mais la question d’une fréquence plus importante n’est pas scientifiquement tranchée.

"C’est difficile à dire, confirme Dirk Hostens. On constate ainsi que les ouragans sur l’Atlantique ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus forts qu’avant." À l’avenir, avec des eaux de l’Atlantique plus chaudes, ils se gorgeront plus d’énergie et, plutôt que de s’arrêter sur l’Irlande ou les côtes portugaises, ils pourraient remonter plus loin sur les côtes atlantiques sous formes de dépression tropicale.

"Pour former une tempête méditerranéenne, il faut un courant d’air qui vient du nord vers le sud, ajoute le météorologue de l’IRM. Or, on constate qu’avec le réchauffement ces courants sont moins puissants. Il y aura donc peut-être moins d’intrusion vers le sud à l’avenir et donc moins de medicanes." Mais lorsqu’ils surviendront, ils pourraient être plus dévastateurs que par le passé, comme la tempête Daniel vient d’en donner un terrible aperçu.