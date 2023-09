Automobile: un "péril jaune" pour l’industrie européenne, vraiment ?

"L’Europe est ouverte à la concurrence. Pas à un nivellement par le bas", a lancé l’Allemande, recueillant des applaudissements nourris lors de son discours à Strasbourg. "Les marchés mondiaux sont aujourd’hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché, dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives", affirme la dirigeante européenne.

Une réelle menace ?

Mais que signifie ce réflexe de défense ? Et tout d’abord, l’industrie européenne est-elle vraiment menacée par un ogre venu de l’Empire du Milieu ? L’an dernier, l’Union européenne a importé plus de 500 000 voitures de Chine. Sur la même année, elle en envoyé là-bas près de 400 000 dans le sens contraire, sur un total de 5,6 millions de voitures exportées.

La balance commerciale ne paraît donc pas si déséquilibrée. D’autant que la valeur des voitures européennes exportées est deux fois plus élevée. Ceci dit, les positions bougent, c’est une évidence. Les exportations automobiles européennes vers la Chine étaient en légère diminution en 2022, tandis que ses importations chinoises ont bondi de près de 20%. Et cette progression est encore plus manifeste pour les véhicules électriques, même si ceux-ci ne représentent encore que 13,6% du marché total.

75% des batteries

La Chine mise depuis longtemps sur les motorisations électriques dans l’automobile et a pris désormais une longueur d’avance sur l’Europe notamment dans la production des batteries, pour lesquelles le pays possède à la fois la technologie et les ressources minières.

"Aujourd’hui, la Chine représente 75% de la capacité mondiale de production de batteries et détient un quasi-monopole sur l’approvisionnement en matières premières critiques", soulignait fin août Sigrid de Vries, la directrice générale de l’Association européenne des constructeurs (ACEA), ajoutant que "l’Europe manque d’une approche robuste et cohérente face à la concurrence étrangère de plus en plus rude, soutenue par des gouvernements qui associent de manière combative et décisive leurs transitions verte et numérique à la résilience nationale."

"La Chine a notamment les yeux rivés sur le marché européen, qui a le potentiel de changer fondamentalement le visage des industries européennes telles que nous les connaissons", prévient la directrice générale de l’ACEA. Applaudissant à présent l’initiative d’Ursula von der Leyen, elle se propose "de participer à l’enquête en tant que partie intéressée".

Prudence

Mais l’industrie automobile européenne se veut prudente, pour protéger ses propres intérêts. La Chine est le plus grand marché mondial, et les constructeurs européens s’y sont de longue date implantés pour conquérir des parts de marché ou fabriquer leurs modèles à moindre coût.

Le gouvernement chinois a néanmoins gardé la main, imposant des co-entreprises avec les constructeurs locaux. La technologie circule désormais dans les deux sens. La Chine est ainsi devenue, à l’instar du Japon puis de la Corée, un important centre de production et d’innovation pour les composants autant que pour les véhicules. L’automobile chinoise a atteint un niveau de maturité, elle exprime sa volonté de s’étendre au-delà d’un marché national encombré, et c’est légitime qu’elle recherche des parts en Europe. "La prochaine étape logique étant d’établir une production à l’étranger". souligne l’ACEA,

Difficile de se fâcher !