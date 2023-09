Pénurie de chauffeurs de cars: pourquoi pas des flexi-jobs dans ce secteur?

"Vu la spécificité de notre secteur les employeurs pensent que c’est une des clés pour trouver des chauffeurs", explique Kim Taylor, porte-parole de la FBAA, la fédération des caristes. "Surtout dans le transport scolaire pour l’enseignement spécialisé. C’est d’office un service coupé, avec des périodes de pointes, le matin et l’après-midi. Or justement, les flexi-jobs ont été créés pour faire face à ces besoins spécifiques."

Flexi-job, c’est quoi ?

Le flexi-job est une forme d’emploi qui permet à un travailleur de percevoir des revenus complémentaires de manière fiscalement avantageuse en plus de son activité principale, auprès d’un autre employeur ou via une agence d’intérim. Cette part de travail "flexible" concerne ceux qui occupent un emploi à temps partiel, en 4/5, mais aussi des pensionnés, sans limite d’heures. Les prestations de flexi-jobs ne sont pas soumises aux cotisations personnelles et patronales normales. L’employeur est néanmoins redevable d’une cotisation spéciale de 25%. Le salaire net du travailleur correspond à son salaire brut. Le montant minimum du flexi-salaire horaire s’élevait à 10,97 euros en décembre 2022, mais peut être plus élevé dans certaines commissions paritaires (santé).

Au moment de l’entrée en vigueur des flexi-jobs, en décembre 2015, seules les entreprises relevant de l’horeca pouvaient y recourir. Mais depuis 2018, la formule s’est étendue à d’autres secteurs: certains commerces, activité hôtelière, grands magasins, coiffure, soins de beauté, boulangeries,… Depuis le 1er janvier 2023, s’y sont ajoutés les sports, certains spectacles ou événements, le cinéma et plusieurs domaines dans les soins de santé.

1535 chauffeurs manquants

Les 300 entreprises d’autocar ou de bus en Belgqiue travaillent aussi dans le transport de touristes, ou en sous-traitance sur les lignes du TEC ou de De Lijn en Flandre. Avec l’arrêt forcé d’activités lors de la crise du Covid, nombre de chauffeurs ont quitté la profession, "mais on voit à présent une hausse de la demande touristique.". Le secteur chercherait pas moins de 1535 chauffeurs d’autobus et d’autocars. "La situation devient de plus en plus difficile."

"Des candidats se présentent, mais se désistent parce qu’ils ne peuvent pas commencer à travailler sous un contrat flexi-job dans notre secteur. Les pensionnés et les chauffeurs à temps partiel se tournent vers des secteurs où les emplois flexibles sont autorisés." D’où la demande au ministre Dermagne que le flexi-job soit étendu à ce secteur d’activité. Un appel déjà exprimé en mars, mais qui n’a pas été entendu. "C’est pour cela que nous revenons à la charge", souligne Kim Taylor.

Le ministre n’en veut pas

Et pour cause, du côté de Pierre-Yves Dermagne, "nous ne sommes pas favorables à cette ouverture. Nous ne souhaitons pas que l’on déroge, via des flexijobs, aux minimums salariaux qui existent dans le secteur", explique le porte-parole du ministre. "Par ailleurs, une question de sécurité pour les usagers peut se poser car conduire un autocar ou un autobus nécessite un permis particulier et des formations complémentaires."

Conduire des enfants à l’école est question délicate. "La personne peut subir un screening, par exemple en matière de bonne vie et mœurs s’il s’occupe d’enfants", souligne le cabinet.