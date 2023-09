En vacances au Maroc, une Hutoise a vécu le séisme : "Comme un énorme coup de vent puis tout s’est mis à trembler"

Les 30 secondes les plus longues de sa vie écoulées, Clémence et son copain embarquent un sac à dos et se réfugient dans un jardin. Leur logement n’avait apparemment pas souffert, même si l’amplitude du séisme avait fait déborder la piscine dans les chambres du rez-de-chaussée. "Les gens de l’hôtel nous ont dit qu’il n’y avait plus de risque, mais on ne voulait pas rester là." Et la réplique survenue 20 minutes plus tard n’a fait que les convaincre plus encore de s’en aller.

Le jeune couple se réfugiera alors sur une place où ils retrouvent une amie qui s’y trouvait avec tous les résidents de son riad. "On y est resté jusqu’à 2 heures du matin avant de rejoindre une autre place où il y avait énormément de monde." Complètement déboussolés et sans contact avec la Belgique, les deux jeunes y passeront finalement la nuit avec un petit groupe de Français. Ce n’est qu’un peu avant 5 heures que les autorités ont fait savoir qu’il n’y avait plus de risque.

Sous le choc en découvrant les nombreuses destructions dans le périmètre de leur logement, Clémence et son copain décident alors de rejoindre l’aéroport au plus vite afin de trouver un vol de retour.

Alertés au petit matin, leurs parents ont contacté l’ambassade et les Affaires étrangères pour trouver une solution. "On leur a dit qu’ils cherchaient des solutions et qu’on nous appellerait dans la journée (NDLR: samedi). Mais on ne nous a jamais contactés", déplore Clémence. Ce n’est finalement que ce dimanche qu’ils pourront prendre un avion affrété par… la Grèce et rejoindre Paris via Athènes. Rentrée chez elle hier soir, la jeune fille était encore sous le choc. Et bien qu’exténuée, elle savait qu’il serait difficile de trouver le sommeil. "Dès qu’on entend un bruit, on se réveille en sursaut. Je pense qu’il va nous falloir quelques jours pour digérer tout ça…"