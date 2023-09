Maroc : une course contre-la-montre pour trouver des survivants

"Dans la région de Taroudant, la montagne s’est écroulée. Il faut pouvoir traverser et ce n’est parfois pas possible", répercute le journaliste Ali Bouzerda, patron du site marocain Art.19, qui constate que la catastrophe a eu lieu au pire endroit possible. "Cela tombe sur des paysans, dans des zones enclavées où on a construit de façon traditionnelle, sans l’aide d’architectes ou d’ingénieurs. Même ceux qui ont construit avec du ciment, ce n’était pas du béton armé, ça c’est fissuré car il y a peu de pluie : on construit, et tant que ça tient..."

Spéculations

Si le Maroc a, depuis la catastrophe d’Agadir en 1960, une certaine expérience en matière de séismes, celui-ci a surpris tout le monde, par son ampleur comme par sa localisation.

Depuis, les spéculations sur les capacités organisationnelles du pays vont bon train. Rentré précipitamment de France, où il a rencontré le président Macron, le Roi Mohammed VI s’est fendu d’un communiqué laconique depuis Rabat en vue de coordonner les opérations de sauvetage et la réhabilitation des zones sinistrées. Après avoir décrété trois jours deuil national, le silence du roi a intrigué du côté des Occidentaux, qui y ont vu une forme de sidération devant l’ampleur des dégâts.

Ali Bouzerda délivre une autre grille d’analyse : "C’est sa méthode, sa parole se veut rare. On ne peut pas comparer avec Hassan II (NDLR : son père) qui aimait beaucoup communiquer. Là c’est un autre style de gouvernance ; on passe par des communiqués officiels, comme lors de son retour de France et de la réunion de crise tenue samedi à Rabat."

S’il se dit que Mohammed VI devrait se rendre sur place, pour l’heure, rien n’est acté. Le pays a par ailleurs décliné l’aide opérationnelle de plusieurs pays, dont la France. Officiellement, pour des raisons d’organisation. Officieusement, du fait d’un froid diplomatique palpable depuis des mois. La Belgique a elle aussi proposé, de concert avec d’autres pays européens, son aide via B-Fast, qui a été activé en attendant une éventuelle demande officielle marocaine. Quatre pays étrangers sont, à l’heure d’écrire ces lignes, à l’œuvre sur le terrain : l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.