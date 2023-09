Cyril Hanouna prépare une enquête sur France Télévisions

Invité – en roue libre – de l’émission Morandini ! sur CNews, Cyril Hanouna a annoncé qu’il planchait actuellement sur une enquête à propos de France Télévisions et de l’émission Complément d’enquête . "Cela va s’appeler Enquête de complément, et ce sera présenté par Jacques Cardoze." Ce dernier a été rédacteur en chef et présentateur du magazine d’investigation de France 2 entre 2018 et 2021 avant de quitter France Télé pour devenir directeur de la communication de l’Olympique de Marseille. Un poste qu’il a occupé jusqu’en décembre 2022 avant de rejoindre l’agence de presse du groupe StudioFact Media, qui produit justement des sujets pour Complément d’enquête ou Envoyé spécial … Il fait partie depuis la rentrée des nouveaux chroniqueurs de Touche pas à mon poste .