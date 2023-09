Voyages au Maroc: "Des répliques du séisme ne sont pas exclues", avertissent les Affaires étrangères belges

"Nous sommes bien organisés pour réagir aux situations les plus compliquées. La priorité est que nos vacanciers passent un séjour agréable, et qu’ils soient en sécurité." Le message était plutôt rassurant, ce dimanche, du côté de Tui Belgium. Le tour-opérateur compte actuellement 204 vacanciers à Marrakech et 227 à Agadir. "Lors du séisme, les voyageurs ont été évacués des différents hôtels", indique Florence Bruyère, la porte-parole de l’entreprise. Un contrôle de sécurité des bâtiments a ensuite été réalisé. Les clients ont pu regagner leur lieu de villégiature après cette vérification minutieuse. "Seules les excursions sont désormais en suspens."