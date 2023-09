Partant du constat que l’on protège mieux ce que l’on connaît, les activités proposées cette année seront particulièrement tournées vers les jeunes. Outre des visites et des animations qui les sensibiliseront à la découverte des trésors du patrimoine wallon, un guide de découverte du patrimoine pour les 10 - 14 ans sera proposé.

Escape game, chasse aux trésors, balade contée, expositions, c’est près de 400 activités réparties dans 170 communes qui sont proposées aux visiteurs ce week-end. Que ce soit dans des lieux privés, appartenant à des associations, ou des lieux publics, le patrimoine se partagera partout et sous toutes ses formes.

Depuis la naissance de l’événement en 1989, des milliers de bâtiments ont déjà ouvert leurs portes au public. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez déjà fait le tour du propriétaire car cette année, encore, de nouveaux sites patrimoniaux seront accessibles pour la première fois comme notamment l’académie de musique à Ath, le musée des Beaux-Arts à Charleroi ainsi que le théâtre Le 104 à Liège.

Pour rappel, les activités des Journées du patrimoine en Wallonie sont gratuites mais il faut parfois une réservation auprès des organisateurs.

Infos et programme complet sur le site https://www.journeesdupatrimoine.be/

Province de Liège

Jalhay. La balade contée au fil des légendes du village de Solwaster. Partez à la découverte des contes et légendes du village de Solwaster. Une conteuse vous les narrera au fil de la balade. Vous y entendrez l’histoire de l’étable du loup et des sotès, ces petits gnomes qui habitaient jadis la forêt. En passant devant le dolmen, vous apprendrez également l’histoire étonnante d’un énorme bloc de quartzite (Jalhay) dimanche à 14h

Le rendez-vous, pour cette balade de 2 h, est fixé ce dimanche 10 septembre à 14h route des Grands Fagnoux, 2 à Sart-lez-Spa. 087 47 47 37info@tourismejalhaysart.be

Spa. Le trésor caché dans les glacières spadoises. Les glacières sont un équipement touristique exceptionnel des 18e et 19e siècle. dont Spa possède la plus grande concentration en Belgique. En effet, pour accueillir ses riches visiteurs, habitués à consommer des boissons rafraîchissantes et des sorbets, la ville s’est dotée de glacières dès 1760. Avant l’invention de la fabrication de la glace artificielle, il fallait tenter de conserver la glace récoltée dans les étangs durant les périodes de gel jusqu’aux mois d’été.

Circuit guidé: sam. à 9h45 (tt public, 2h30, RO). Boulevard des Anglais 41, 4900 Spa 087 77 30 00

Blegny. Escape game: il faut sauver le charbonnage!Reconnu comme patrimoine mondial par l’UNESCO avec trois autres sites miniers majeurs de Wallonie, Blegny-Mine est une des quatre authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines (30 et 60 m sous terre) sont accessibles aux visiteurs via le puits d’origine. Lors de ce week-end patrimonial, l’intrigue d’un escape game mettra en scène le dernier jour d’exploitation du charbonnage de Blegny-Trembleur. Dans une heure, la cage effectuera son ultime remontée au jour et la mine fermera, car il n’y a plus de charbon. Mais Michel, le mineur, a peut-être une solution ! Parviendrez-vous à trouver les indices pour sauver le charbonnage ?

Animation: escape game, sam. et dim. à 10h, 13h30 et 15h30 (tt public, 1h,) Petite restauration. Rue Lambert Marlet 23, 4670 Blegny 04 387 43 33 domaine@blegnymine.be

Hannut (Moxhe). Vous aimez jouer au Cluedo? Alors direction Moxhe, pour prendre part à un Cluedo géant dans le village. Une manière d’allier patrimoine, découverte et amusement. Le corps d’un jeune inconnu est retrouvé près de la chapelle Saint-Sauveur. Qui est coupable? Et l’arme? Et le lieu du crime? Autant de questions auxquelles il faudra répondre pour élucider ce mystère.

Ouverture: sam. et dim. de 13h à 18h Circuits guidés: sam. et dim. à 14h (2h) Circuit libre: sam. et dim. de 13h à 18h (2h) Enfants: jeu. Rue du Curé 3, 4280 Moxhe 0476 39 47 20 catherinemarie.lheureux@gmail.com

Jehay. Au château de Jehay, on a fait appel à un comédien pour faire découvrir le domaine lors de ces Journées du patrimoine. Ce dernier est un personnage qui a réellement existé au 19e siècle et a été au service de la famille van den Steen de Jehay pendant 70 ans. Il accueillera les visiteurs et apportera des éléments historiques à travers son jeu d’acteur. Il interagira avec le public et s’adaptera selon les réactions. C’est une manière de rendre le patrimoine vivant, ludique pour les plus jeunes",

Ouverture et visites guidées: sam. et dim. de 11h à 18h (tt public).Rue du Parc 1, 4540 Jehay-Bodegnée04 279 44 00 info@chateaujehay.be www.provincedeliege.be/chateaujehay

+ LIRE AUSSI Huy: retour en 1865 pour découvrir les coulisses du centre culturel

Province de Hainaut

Beloeil. Le domaine de Beloeil est la résidence des princes de Ligne depuis le 14e s. Riches d’histoire, les salons disposent d’un mobilier d’époque, parmi lequel de nombreuses pièces de collection. Le jardin à la française, alternance harmonieuse d’eau et de verdure, d’ombre et de lumière, est entretenu fidèlement dans le souci d’en respecter le dessin original, qui date de 1664. Cette année, une chasse au trésor sera organisée pour les enfants et leurs parents. Un carnet vous invitera à observer chaque recoin pour trouver les indices, résoudre les énigmes, découvrir diverses anecdotes… bref vous mettre dans la peau d’un ou d’une détective. Une récompense vous attendraà la fin du parcours.

Ouverture: dim. de 13h à 18h Enfants: chasse au trésor (2h30). Rue du Château 11, 7970 Belœil 069 68 94 26

Charleroi. De folles aventures à écouter, de 5 à 80 ans et plus, au musée des Beaux-Arts. Le Musée des Beaux-Arts de Charleroi vivra ses premières Journées du patrimoine en son nouveau site, à l’ancienne caserne de gendarmerie Defeld. Les portes seront grandes ouvertes au public familial et aux enfants (dès 5 ans), avec podcasts, contes et visites sonores prévus pour l’occasion.

Ouverture: sam. et dim. de 10h à 18h Visites guidées: sam. et dim. à 11h, 13h30 et 16h (1h, RO) Animation : expo Enfants : contes (dès 6 ans), sam. et dim. à 15h (1h, RO); podcasts (dès 5 ans); visites sonores (dès 4 ans), dim. à 10h30 et 14h (1h, RO viamusees@charleroi.be, 071 86 22 65 ou 071 86 11 35). Boulevard Mayence 67, 6000 Charleroi 071 86 11 34

+ LIRE AUSSI| Tout sur les Journées du Patrimoine, à Charleroi

Cuesmes. Partez à la découverte d’un site aux multiples facettes inscrit au patrimoine exceptionnel de Wallonie: les carrières souterraines de la Malogne à Cuesmes qui ont été, entre autres, le théâtre de faits de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Coiffés d’un casque, une lampe à la main et de bonnes chaussures aux pieds, vous partirez à la rencontre d’un milieu marin vieux de 65 millions d’années et de souterrains creusés par la main de l’homme. Au détour des galeries, les jeunes se mettront dans la peau de résistants et tenteront de délivrer un prisonnier de ce dédale.

Rue de la Malogne 10, 7033 Cuesmes 0474 22 35 25 projet.malogne@gmail.com www.facebook.com/asbl-projet-malogne

+ LIRE AUSSI| Tout sur les Journées du Patrimoine dans le Centre

Tournai. Ce samedi 9 septembre à 14h, dans le cadre des journées du matrimoine, une conférence sera donnée sur Simone Guillissen-Hoa, pionnière de la construction par Apolline Vranken, architecte, doctorante de la Faculté d’architecture de La Cambre, suivie d’une visite du lieu rénové.

Ath. Au départ de l’hôtel de ville d’Ath, symbole du droit à la participation citoyenne, partez à la découverte de l’histoire d’Ath en lien direct avec les droits consacrés par la Convention internationale des Droits de l’enfant. Les droits à l’enseignement, à la culture, à la liberté de pensée, à la protection contre la guerre et à la santé seront illustrés par le patrimoine architectural athois. Circuit de 1h30 dès 8 ans.

Mouscron. Jeu de piste interactif Mouscron Express. Un jeu qui se droule en équipe et qui comprend des épreuves et des questions autour du patrimoine matériel et immatériel mouscronnois. Encadré par des comédiens professionnels, le jeu, destiné aux jeunes adolescents, mettra l’accent sur la débrouillardise des candidats, leurs connaissances et la participation des habitants. Des défis attrayants seront à réaliser dans des lieux ouverts du patrimoine local.

Enfants: jeu de piste interactif, sam. à 13h et 16h. Grand-Place (église Saint-Barthélemy), 7700 Mouscron 056 86 03 70 info@visitmouscron.be www.visitmouscron.be/journees-du-patrimoine

Binche. Une enquête policière géante autour des remparts de Binche. Relevez les indices disséminés tout au long de l’itinéraire, faites fonctionner vos cellules grises et peut-être trouverez-vous qui a volé la bague de Marie de Hongrie.

Enfants: Cluedo™ géant, dim. de 14h à 18h. Parc communal (rue Haute), 7130 Binche 064 31 15 80 tourisme@binche.be www.binchetourisme.be

Province du Luxembourg

Gouvy ( Cierreux). L’initiative se doit d’être soulignée. Depuis des années, les communes de Vielsalm et Gouvy, associées aux entités liégeoises de Lierneux, Stavelot, Stoumont et Trois-Ponts proposent un programme commun. Cette année, le fil conducteur en sera le bois. À Cierreux (Gouvy), jeu de piste et circuits guidés sont au programme. Au menu la découverte d’un ancien moulin, des vestiges d’une tannerie, exposition photos et spectacle de la Libramontoise Sophie Didier.

Enfants: jeu de piste et circuits guidés, sam. et dim. à 14h et 16h30 (2h). Cierreux 10, 6671 Bovigny 0495 14 69 80

Marche-en-Famenne (Humain). La station de radioastronomie de Humain (ouvre ses portes et proposera différentes animations, dont des observations, des activités scientifiques et autre exposition. Cette station a été fondée en 1953 par l’Observatoire royal de Belgique pour accueillir les tout premiers radiotélescopes belges dédiés à l’observation du soleil.

Ouverture: sam. et dim. de 10h à 18h Animations: activités scientifiques actuelles; expo Enfants: observations du soleil en optique et en radio si le temps le permet; quiz Petite restauration: food truck. Rue de l’Observatoire, 6900 Humain 02 373 02 02

Florenville ( Martué). Seuls quelques sites participent pour la première fois à l’action. Et c’est le cas du village de Martué. Des circuits sont ainsi proposés notamment au plus jeunes pour partir à la découverte de la richesse de l’entité. Par le biais d’énigmes et d’un guide, tous découvriront la chapelle Saint-Roch, l’ancienne école, ou encore la croix de Justice, symbole de l’affranchissement du village.

Martué, 6821 Lacuisine. 061 31 12 29

+ LIRE AUSSI| Un bond dans le passé lors des Journées du Patrimoine à Nassogne

+ LIRE AUSSI La sélection dans la province

Province du Brabant wallon

Villers-la-Ville. Un incontournable de notre patrimoine. Fondée en 1146, l’abbaye cistercienne de Villers est un haut lieu touristique du Brabant wallon. Pour ce week-end, l’abbaye propose une découverte par le biais de son nouveau carnet Quiz de l’abbaye. Une quinzaine de questions vous attendent. Des visites guidées pour les familles seront également proposées à 13h30 et 16h, les deux jours.

Rue de l’abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville Ouvert Sam et dim de 10 à 18h www.villers.be

Court-Saint-Etienne. Le hameau de Beaurieux, avec son moulin à eau sera l’un des points d’attention des visiteurs. Cet édifice dont on trouve des recensements dans des écrits datant de 1312, n’a plus été ouvert au public des Journées du patrimoine, depuis longtemps. Et pour cause, il n’était plus en état. Racheté par un couple de particuliers, les Debras, le moulin a été rénové et produit de l’électricité. Situé à côté de le jolie ferme de Beaurieux et sa superbe grange, le moulin intéressera les jeunes et les moins jeunes grâce à la visite qui propose de bricoler son propre mini-moulin à eau. Le lieu-dit La Pierre qui tourne, un ancien chemin creux, sera quant à lui le théâtre de contes pour enfants.

Visites guidées sam et dim à 9h30 et 10h30 (durée 2 heures) Rue Saussale 1 à Court-saint-Etienne www.patrimoine-stephanois.be

Genappe. La ville, fondée en 1211 par Henri Ier Duc de Brabant, propose une activité familiale. Il s’agit d’une enquête médiévale dans ses rues afin de découvrir son riche passé. Les églises de la cité du Lothier, son moulin banal, le nom des rues et leurs origines… autant de mystères à percer au cours d’une enquête médiévale qui devrait amener les visiteurs persévérants à résoudre l’énigme du geôlier du château.

Samedi et dimanche, à 10h30 et 13h. (durée: 2 heures) Parc de la Dyle, entrée via la plaine communale www.le38.be 067/ 77 16 27

Province de Namur

Philippeville. Le mystère Vauban. Les souterrains Vauban de Philippeville sont les plus beaux vestiges de la forteresse disparue. Au terme d’une enquête qui les emmènera au cœur des souterrains de la forteresse, les aventuriers mettront la main sur les plans défensifs de Vauban et c’est grâce aux précieux conseils laissés par cet ingénieur de Louis XIV qu’ils tiendront tête aux Prussiens qui poursuivent Napoléon au lendemain de la bataille de Waterloo

Ouverture: sam. et dim. de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h Visites guidées: sam. à 10h30, 14h et 15h30 (1h30) Enfants: jeu et carnet pédagogique. Place d’Armes 20, 5600 Philippeville 071 66 23 00

+ LIRE AUSSI| La sélection en Entre-Sambre et Meuse

Andenne. Le Phare, entre escape room et jeu vidéo vu sous l’angle de la Pré)histoire. Il sera le cadre d’une escape room et d’une animation passionnante et interactive autour du jeu vidéo. Enfermés avec votre équipe de spécialistes (archéologue, céramologue, anthropologue…), découvrez la raison de la disparition du professeur Abrams et du cambriolage de son bureau

Ouverture: sam. et dim. de 10h à 18h Enfants: atelier La (Pré)histoire dans le jeu vidéo, sam. et dim. de 14h à 18h (8-26 ans); escape room (dès 12 ans ou 10 ans accompagné d’un adulte), sam. et dim. à 14h, 15h, 16h et 17h (1h, RO au 081 61 10 73 ou via info@archeolo-j.be). Promenade des Ours 37, 5300 Andenne 081 61 10 73 ou 085 84 96 95

Namur. Escape game au Parlement de Wallonie. Lieu chargé d’histoire et à haute valeur patrimoniale, le bâtiment Saint-Gilles est situé au pied de la citadelle de Namur, à la confluence de la Meuse et de la Sambre. Il accueille depuis 1998 les débats des 75 députés directement élus par les Wallons, après avoir assuré les fonctions d’hôpital et d’hospice durant plusieurs siècles. Un escape game invitera les jeunes visiteurs à se glisser dans la peau de députés wallons souhaitant faire adopter une proposition de décret, au travers de différentes épreuves et avec l’assistance d’un guide. Des visites guidées seront, par ailleurs, organisées.

Rue Notre-Dame 1, 5000 Namur. 081 25 16 31 ou 081 25 16 46 Ouverture et visites guidées: sam. et dim. de 10h à 16h, ttes les 20 min. (1h30) Enfants: escape game, ttes les 20 min. (RO sur eventbrite.fr).

Namur. Le Théâtre royal de Namur est une merveille d’architecture du 19es. dédiée aux arts de la scène.Ses sculptures, ses lumières, ses ors et son aspect labyrinthique éveillent les imaginaires. Durant tout le week-end, les plus jeunes pourront profiter d’un jeu de piste qui permettra à chacun de parcourir ce haut lieu du patrimoine architectural dans tous les sens et à son propre rythme.

Ouverture et visites guidées: sam. de 11h à 16h et dim. de 13h à 16h Enfants: jeu de piste. Place du Théâtre, 2, 5000 Namur

Anhée. Découverte de l’abbaye de Maredret. Les enfants sont mis à l’honneur à l’abbaye de Maredret. Cette belle abbaye en style néogothique vaut la peine d’un détour. Les sœurs bénédictines qui y habitent, au nombre de 19, se feront une joie d’accueillir les enfants de 8 à 12 ans pour leur faire découvrir, à travers différents ateliers, ce qu’est une abbaye et ce qu’on y fait. Pendant ce temps, les parents pourront découvrir l’église, déguster bière et jus de pomme fait maison ainsi que pâtisseries et gâteaux ou accompagner leurs enfants dans les ateliers. Un concert festif pour petits et grands clôturera la journée..

Ouverture: sam. et dim. de 10h à 18h Enfants: ateliers: céramique ou dessin, sam. et dim. à 10h (1h15), enluminure ou musique, sam. et dim. à 15h (45 min.), animaux, sam. et dim. à 14h (45 min.); concert (tt public), sam. et dim. à 16h30 (1h); visites guidées adaptées (8-12 ans), sam. et dim. à 11h30 (1h) Petite restauration: spaghetti bolo. à 12h et goûter gourmand à 16h (RO via le site Internet, onglet JP). Rue des Laidmonts 9, 5537 Sosoye 0474 25 79 71 ou 082 21 31 83