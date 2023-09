"Leur rôle social qui avait trait à l’usure, à l’argent..." Mahmoud Abbas, la sortie antisémite de trop ?

Parce, selon lui, "les Juifs européens ne sont pas des Sémites", cela prouverait qu’Hitler ne s’est pas livré à leur méthodique extermination pour des raisons religieuses, mais pour détruire leur prétendu pouvoir financier. "On dit qu’Hitler a tué les Juifs parce qu’ils étaient juifs et que l’Europe détestait les Juifs parce qu’ils étaient juifs. Ce n’est pas vrai", a soutenu M. Abbas, 88 ans.

Pas la première fois

Hitler, pas antisémite ? C’est ce que soutient le Palestinien, qui assure qu’Hitler s’en est pris aux Juifs pour "leur rôle social qui avait trait à l’usure, à l’argent, etc. (...) Selon [Hitler], ils faisaient du sabotage, et c’est pour cela qu’il les détestait.", a soutenu Mahmoud Abbas.

Ce n’est pas la première fois que le président de l’autorité palestinienne dévoile un antisémitisme carabiné : en 2018, comme l’a noté le quotidien Libération, il avait tenu des propos similaires, lors d’un conseil national, estimant que les persécutions des Juifs du Moyen-Âge au XXième siècle était le fait de leur… rôle social en lien avec l’usure et la finance.

Une sortie qui lui avait valu un énorme tollé international, mais qu’importe, M. Abbas avait réitéré les analyses douteuses en 2022, en Allemagne, lors d’une rencontre avec Olaf Scholz. Interrogé sur les attentats des jeux olympiques de Munich de 1972, au cours desquels 11 athlètes israéliens avaient été exécutés, Mahmoud Abbas avait relativisé les faits en expliquant que, "de 1947 à aujourd’hui, Israël a commis 50 massacres dans 50 villes palestiniennes, 50 massacres, 50 holocaustes et encore aujourd’hui il y a chaque jour des morts causées par l’armée israélienne." Inutile de dire qu’en Allemagne, l’utilisation du terme "holocauste" est plutôt mal passée...

Cliché éculé

À nouveau, la sortie de Mahmoud Abbas sur les "Juifs" et "l’usure", un cliché antisémite éculé, a suscité de vives réactions, en particulier en Allemagne. "La récente déclaration du président Abbas sur les Juifs et l’Holocauste est une insulte à la mémoire de millions d’hommes, de femmes et d’enfants assassinés. Les Palestiniens méritent d’entendre la vérité historique de la part de leur dirigeant, et non de telles distorsions", a commenté Steffen Seibert, l’ambassadeur d’Allemagne en Israël.