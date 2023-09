La Belgique connaît officiellement la toute première vague de chaleur en septembre de son histoire, selon les relevés publiés par l’Institut royal météorologique (IRM) en fin de matinée.

2. Saint-Vith : un conducteur est décédé cette nuit suite à un crash

Un conducteur de Burg-Reuland est décédé ce jeudi soir dans un accident de la route à Crombach (Saint-Vith), indiquent nos confrères du Grenz Echo. La victime a percuté un arbre de plein fouet peu avant 22h sur la Schmitzgasse.

Une voiture emboutit un camion-tampon à Rosières

Un automobiliste qui circulait vendredi 8 septembre 2023 vers 10h30 sur l’E 411 en direction de Namur a percuté un camion-tampon. L’accident est apparemment sans gravité pour le conducteur.

3. Lâché à 89 kilomètres de l’arrivée, Remco Evenepoel a perdu la Vuelta

Dure journée pour les fans belges de cyclisme et pour tous les supporters de Remco Evenepoel. Alors que le Belge était en course pour un podium et même pour la victoire finale sur ce Tour d’Espagne pour la deuxième année consécutive, il a été distancé à plus de 89 kilomètres de l’arrivée, dans le col d’Aubisque, premier grand col des Pyrénées.

4. Les premiers chars Leopard 1 arrivent en Ukraine

Les dix premiers chars Leopard 1, promis par le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas en février, sont arrivés en Ukraine et d’autres vont suivre, a annoncé l’armée danoise ce vendredi 8 septembre.

5. Catastrophe pour Roméo Lavia : le Diable rouge s’est blessé à l’entraînement de Chelsea

Écarté de la sélection par Domenico Tedesco parce qu’il n’était pas prêt physiquement, Roméo Lavia se serait blessé à la cheville à l’entraînement de Chelsea ce jeudi, selon les informations du Daily Mail.