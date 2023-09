EuroSkills 2023 : Jean-Claude Raskin, développe les Skills sur le continent africain

Son expérience avec les Belgian Red Bears, Jean-Claude Raskin l’a entamé en 2012 à l’occasion des EuroSkills de Spa-Francorchamps. "J’intervenais en amont de la compétition mais je n’étais pas sur place. Ma première expérience sur le terrain date de 2014. Gdansk est ma 9e compétition internationale."

Ciao les Belgian Red Bears...

Son œil affûté lui permet de repérer les signes qui annoncent un moment de faiblesse chez ses poulains, pour mieux les traiter à la racine. "Sur une compétition de trois jours, c’est toujours la 2e journée la plus dure à appréhender, celle où les jeunes ont tendance à craquer. On ne peut pas être à 100% du mercredi 8h au vendredi 17h. Mon rôle est de permettre au candidat de dépasser son moment de faiblesse, de transformer la spirale négative en regain de motivation et d’énergie."

Une expertise précieuse pour les 24 candidats de l’édition 2023 des EuroSkills. Gdansk est l’avant dernière compétition internationale du préparateur mental... pour la Belgique. "Je mettrai un point final à mon histoire avec les Belgian Red Bears à Lyon, l’an prochain. Mais je continuerai d’évoluer dans ce monde-là sous d’autres couleurs. "

Depuis 2018, Jean-Claude Raskin développe la filière congolaise de WorldSkills par un heureux hasard. "Le directeur de WorldSkills Belgium savait que j’étais au Congo. Il était en rassemblement avec l’organisation mondiale, qui m’a proposé de prendre en charge la création d’une équipe au Congo", confie l’intéressé.

Le continent africain est le moins représenté lors de la compétition mondiale, qui rassemble une centaine de pays. D’où l’intérêt d’encourager les initiatives naissantes en Afrique. "Sur demande d’un responsable de la coopération technique belge en RDC, on a lancé une première compétition nationale à Lubumbashi en 2018, avec les moyens du bord. Le développement n’est pas le même qu’en Europe, mais on n’y impose aucune vision, on ne reproduit aucun modèle. On amène simplement au Congo une expérience, une technique en s’adaptant aux besoins sur le terrain. Vous voyez qu’on est loin du colonialisme."

Six médailles pour une première

Le modèle congolais fait des émules chez ses voisins. Le Burundi frappe à la porte et connaîtra sa première compétition nationale le mois prochain. Ce sera bientôt le cas en Guinée, qui ambitionne également la création d’une équipe.

Les compétiteurs congolais ont vécu leur premier grand événement l’an dernier en Namibie, lors de la 2e édition des AfricaSkills, le championnat continental africain. "On y représentait neuf métiers", détaille le coach. Bilan? Six médailles, après seulement quatre ans d’existence pour l’équipe congolaise. "Je n’y croyais pas du tout. On allait en Namibie pour découvrir, mais nos compétiteurs ont réussi à performer. "

Prometteur pour les échéances à venir. Dès 2024 à Lyon? "On aura peut-être un ou deux compétiteurs invités. Personnellement, je nourris plus d’ambition pour les mondiaux de Shangaï, en 2026. J’aurai le plaisir d’y retrouver la Belgique et des têtes que je connais bien... "